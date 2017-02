Multisectoriales preparan un Ruidazo Nacional

Ante aumentos en las tarifas de luz que van del 61 al 148 por ciento y la inminencia de un incremento del gas en abril, la Red Nacional de Multisectoriales difundió un comunicado anunciando la futura convocatoria a un “Ruidazo Nacional”.

“Las Multisectoriales llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales, y a los ciudadanos y ciudadanas que estén contra este plan de ajuste, que busca empobrecer a la mayoría del pueblo argentino, beneficiando a las Empresas privadas y a los sectores más ricos, a organizarnos y salir fuertemente a la calle para ponerle un coto a esta situación”, señalaron.

“No se trata simplemente de subas de tarifas, éstas vienen a sumarse al aumento de combustible, los peajes, las prepagas, la canasta básica, las cuotas de los colegios, y la negativa a paritarias libres”, continuaron, al tiempo que subrayaron que “nos mienten acerca de que la inflación que se prevé para este año, que no superará el 17 por ciento, para cerrar paritarias a la baja, mientras sigue la catarata interminable de incrementos en todos los servicios, sepultando la industria nacional, para convertirnos en un país agro-exportador como a principios del siglo XX, tomando deuda que tendremos que pagar por generaciones”.

Si bien la fecha aún no es precisa, la red insta a los distintos sectores a no atomizarse y trabajar en una protesta que convoque a “las Asociaciones de Usuarios y Consumidores, Clubes de Barrio, las PyMes, las recuperadas, los comerciantes, y todos los sectores que se encuentran ahogados y a punto de cerrar sus puertas por no poder afrontar los aumentos de servicios”, completaron.

En esta línea de organización, parte, la Multisectorial Luján, en los próximos días se reunirán con miembros de Gas Natural Fenosa, Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica y la Comisión de Economía del Concejo Deliberante. El objetivo es conocer cuál va a ser la magnitud del aumento de luz, gas y tasas municipales, según señaló a El Civismo, Santiago Deschutter.

El lujanense añadió además: “vamos a hacer una campaña de información y concientización en los comercios, en las fábricas y en los barrios”, en tanto destacó “la necesidad de que el gobierno municipal intervenga a favor de los vecinos, de los comercios, de la pequeña y mediana empresa”. (InfoGEI) Ga