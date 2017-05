Multitudinario acto del Día del Trabajador

En la mañana del lunes 1ro. de Mayo, se llevó a cabo el acto del Día del Trabajador organizado por los Sindicatos Unidos de Baradero.

A raíz de la grave crisis laboral que está viviendo la ciudad con el cierre de Granix, Atanor, el incendio de la empacadora Magnifresh en Alsina y ahora los despidos dentro del llamado plan de adecuación productiva en Ingredion, la conmemoración de realizó en dos lugares. Primero en Martín de Gainza y Ameghino, en el monumento al trabajador donde se depositó una ofrenda floral y sin uso de micrófonos, Felipe Barrios de los curtidores homenajeó a los mártires de Chicago luego frente al acceso a la empresa Ingredion donde se montó un escenario para los diferentes oradores.

La asistencia fue masiva y la gente se ubicó ocupando calle Passo y Gorriti. Muchos sindicatos de ciudades vecinas asistieron en apoyo a los trabajadores locales, destacándose la columna del Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zarate que movilizó muchas personas.

El Himno Nacional Argentino que dio inicio al acto oficial fue interpretado por Josue Gauna, empleado de Ingredion.

Sobre el escenario principal, estaban los representantes de los sindicatos que integran Sindicatos Unidos de Baradero, acompañados y dando su apoyo, por el ex Gobernador y candidato a Presidente de la Nación por el FpV, Daniel Scioli, el Secretario de Seguridad de la Nación de CFK, Sergio Berni, el Diputado del FpV Miguel Recalde, Marcos Di Palma y el ex intendente Aldo Carossi.

Las autoridades locales actuales, miembros del ejecutivo, fuerzas vivas, concejales y la Intendente Antonijevic se encontraban dispersas entre el público.

Fueron muchos los oradores que previamente se fueron anotando en una lista y cada uno tuvo un tiempo para dirigirse a la nutrida concurrencia.

Felipe Barrios, del Gremio de los Curtidores y Secretario Gral. de la Mesa Sindical local, expresó:

“La esperanza de nuestros trabajadores esta puesta en Dios porque todos los demás que debían representarnos nos han defraudado. Nosotros hoy estamos recordando a todos aquellos compañeros que dieron su vida y aquellos lejanos compañeros que murieron dentro de una textil quemados, pero lograron después que pudiéramos tener hoy 8 horas , y ojo que hoy no quieren que tengamos 8 horas, quieren 16 horas y en algunos lugares ya se está dando, pero pagando 2 horas.

Los trabajadores vamos a dar pelea de esta manera unidos, para que nos encuentre en la lucha que vamos a dar diariamente le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, solo los trabajadores vamos a salvar a los trabajadores” .

El experimentado representante de los papeleros, hoy jubilado José Marchione, también hizo uso de la palabra; “Hace 136 años morían luchando por nuestros derechos compañeros que dieron la vida después de una larga lucha para que todos tengamos las 8 horas de trabajo. Vaya paradoja del destino después de 100 años hoy se habla en este país de flexibilización laboral y aumentar las horas de trabajo, no es solamente eso porque le han hecho creer muchos compañeros que por tener buenos salarios esta fabrica se funde. No es así compañeros, el movimiento obrero argentino vuelve ser protagonista de lucha, se los dice este viejo que vive de una jubilación pero que viene de una larga lucha del gremio del papel. Se lo que viven ustedes porque estuve dos años con una fabrica quebrada, nadie me va a contar lo es pasar hambre no me la van a contar, puse lo que hay que poner para poner la papelera en marcha. Son ustedes los protagonistas, son quienes deben leer la historia para que no vengan con cuentos chinos a venderles algo que no existe. Hoy nuevamente somos protagonistas o vamos para adelante o les van a pisar la cabeza. Los años me dicen que la única lucha que se pierde es la que se abandona, pongan lo que hay que poner y si los dirigentes que tienen no sirven para una mierda sáquenlos y pongan otros que vayan para adelante”.

Carlos Touzet, del SOERM, se refirió a la situación que están pasando los empleados de Ingredion;

“Nos quieren decir que la empresa tiene que cerrar, o tiene que achicar, que no puede sobrevivir, montones de opciones antes de que se hiciera la presentación del preventivo de crisis, hace un año que venimos luchando y nosotros le dijimos vamos a ayudar, a buscar un consenso que nos una para seguir adelante pero no lo tuvieron en cuenta, les dijimos ustedes buscan achicar los costos o vienen por el convenio, la flexibilización y el sindicato, nos dijeron que no.

Después nos desayunamos el dos de marzo con un preventivo de crisis, cuando lo vinos encontramos todo el convenio nuestro que lo quieren reestructurar, bajar las categorías, no nos quieren llevar a la esclavitud todavía van al servidismo, que significa esto pasearnos por todos lados en la fabrica como si estuviéramos en los años 30 eso es lo que quieren.

Han arreglado con un montón de compañeros que se han hecho solidarios para que no se vayan otros chicos mas jóvenes. Nos tuvieron hasta el último día buscando alternativas, nos dijeron que no lo podían hacer, pero estaban preparados, importaron fructuosa y nos dicen que no pueden moler mas porque no venden, por qué lo hicieron para que la huelga no los afectará, ellos tienen materia prima para satisfacer a sus clientes.

El gobierno si quiere puede ayudar, no precisa pararle la importación, le traba los papeles, inspeccionan los galpones que hay ratones y se los clausuran por 15 días. Para que podamos tener un dialogo franco porque nosotros somos los mas débiles, ellos tienen la manera de pararlos, de frenarlos, de igualar la lucha con nosotros.

Los refranes vienen de nuestros abuelos y que dicen; <La unión hace la fuerza o Unidos seremos más> y no es mentira te lo dicen porque son cosas que las han vivido. A seguir adelante, a triunfar”.

Llegó el turno de la UOCRA, que cuenta con trabajadores dispuestos en obras en diferentes empresas y hoy son también afectados directamente por la crisis laboral, Miguel Hereñú, delegado local dijo; “Aquí en Baradero venimos sufriendo, venimos penando las malas decisiones políticas que han tomado en el orden nacional, que han llevado a que varias industrias hoy se vean paralizadas, no debemos olvidarnos lo que les ha pasada a los compañeros de Atanor, de Magnifresh, de Granix, a los compañeros que ahora están sufriendo aquí en esta puerta.

Nosotros como UOCRA venimos padeciendo la baja en las obras. Y le venimos diciendo al gobierno de esto se sale produciendo, nosotros no queremos planes sociales, queremos trabajo digno, trabajo seguro. Y como peronista les digo que estuvimos muchos años sin derecho a defender un salario digno y fue el compañero Nestor Kirchner quien nos devolvió las paritarias y eso no lo debemos olvidar.

Llamamos a la reflexión a las autoridades para que entiendan que es lo que necesita cualquier ciudadano para poder vivir dignamente, para sostener a su familia. Este país necesita educación, seguridad, pero todo empieza por el trabajo, y aquí estamos lo trabajadores pidiéndole a los gobernantes que lo que hace falta en este país es seguir produciendo y no cerrando fabricas, ni agarrando al trabajador como variable de ajuste”.

Miguel Mosi, de ATE, manifestó; “Quiero decirle a los funcionarios y ex funcionarios que hoy se han convocado que esto sucede cuando hay un ausentismo total del estado, cuando el estado no se hace cargo y no le soluciona los problemas de los trabajadores, tienen que saber leer el mensaje que los trabajadores le estamos dando hoy y empezar a trabajar y gestionar. Muchos compañeros arreglaron la baja, porque nos obligan, nos ponen entre la espada y la pared o arreglamos la baja o nos echan. Los trabajadores del estado vamos a seguir luchando para que cada día este estado se ponga al servicio de la comunidad y los trabajadores. La muestra de unidad que hoy se muestra en Baradero es fundamental y como dice nuestro slogan, “unidad de los trabajadores y el que no le gusta, se jode, se jode”.

Los docentes, aun en conflicto también se expresaron, lo hizo Laura Cassino de FEB, quien aclaró que los maestros de diferentes gremios habían decidido dale prioridad en el uso de la palabra a los sindicatos que atraviesan por situaciones muy complejas, pero ante la invitación, solo quería decir lo siguiente; “Este gobierno es sordo, no escucha los reclamos del pueblo, es ciego no ve la realidad del país, y es mudo porque no quiere hablar y no nos da respuestas a nada, no puede ser que los docentes hayamos tenido como once comisiones para poder acordar un salario docente que hoy al mes de mayo todavía no sabemos lo que vamos a cobrar. Antes se podía dialogar en este momento no señores no hay nada y vienen con imposiciones.

Mucha fuerza para los que han perdido su trabajo y fuerza para quienes están todavía en la lucha como los chicos del SOERM que están acá, al pie del cañón desde hace días en esa carpa”.

El Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zarate, que movilizó mucha gente desde otras ciudades para estar acompañando a los trabajadores despedidos de Atanor, estuvo representado por Nestor Carrizo, quien desde el 22 de febrero ha estado codo a codo con los muchachos de Atanor.

Carrizo, cargó duramente contra el gobierno y los funcionarios de Cambiemos, incluido los locales; “Si hay un festejo que tenemos que hacer es esta unidad, que es la de llevar la camiseta del trabajador puesta, porque hoy quien nos lleva a esta situación ha tenido que recurrir a varios pedazos de estas camisetas para poder ganar una elección y hoy resulta que cuando el problema de los trabajadores se complica nadie tiene la culpa, parece que el ternero fuera guacho y hoy los trabajadores estamos enfrente a una fabrica cerrada, Atanor cerró sus puertas vamos al ministerio de trabajo y nos terminan diciendo que tienen razón los empresarios que está prohibido el paro por solidaridad, que no se puede parar, que hay que entender la flexibilización laboral, una flexibilización que significa ni más ni menos que hacer el trabajo del compañero que ya no está.

Haber creído no es un delito, el delito es haber traicionado, es haber defraudado y tenemos que tener en claro que en cada una de nuestras ciudades esa traición tiene responsables que hoy tendrán que elegir, o están con el pueblo o siguen pregonando que esto es el cambio, que nos hablen del presente, que nos hablen del trabajo, esta es la mejor imagen del golpismo, no somos los trabajadores los golpistas, esto es el golpismo.

Yo quisiera preguntarme en esta jornada histórica que van a sentir los funcionarios pertenecientes a este modelo que nos lleva a esto cuando vayan a cobrar sus salarios que es fruto de los impuestos que pagan los trabajadores, trabajadores que ya no tienen sus trabajos y seguramente en pocos días mas van a ser tildados de morosos, deudores, y nadie a pensado que ya no tienen más trabajo, no tienen futuro.

Nosotros los trabajadores químicos y este dirigente ofrecen el máximo compromiso hacia los trabajadores y si tengo que dejar la vida en esto la voy a dejar, porque así lo hizo mi padre.

Hay que tenerle más miedo a las conspiraciones de adentro que de afuera, hoy hay dirigentes que le están haciendo un traje a medida al presidente, le están organizando un día del trabajador, a alguien que si hay algo que no supo nunca lo que es trabajar, lo que es sufrir, los que es concentrarse, ni lo que es la madrugada compañeros”.