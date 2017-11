Municipales: preocupación por los despidos y movilización en diciembre

En el día del empleado municipal la máxima autoridad del gremio a nivel provincial se reunió con los representantes de ATE Baradero. Analizaron la situación en nuestra ciudad y el panorama provincial. Se expresaron en contra de la reforma y ajuste del gobierno de Macri.

El miércoles a la mañana Oscar de Isasi, secretario general de ATE provincia estuvo en Baradero para escuchar el reclamo de los trabajadores municipales y anunciar que en los primeros días de diciembre realizarán medidas de fuerza en el territorio bonaerense. Estuvo acompañado por Germán Mogliner, secretario de finanzas ATE Provincia quien expresó su disconformidad por las reformas laborales que pretende aplicar el gobierno de Cambiemos.

Por su parte Miguel Mosi, secretario de ATE Baradero, manifestó su preocupación por la no renovación de contratos de siete empleados municipales.

“Ante las situaciones que venimos viviendo los últimos 15 días que perjudican al trabajador, queremos ponerle un freno de alguna manera. Por parte de ATE estamos tomando acciones administrativas, denuncias ante el Ejecutivo y denuncias ante la Secretaria de Trabajo con respecto a la decisión de rescindir contrato a 7 compañeros en una forma totalmente arbitraria, no respetando el acuerdo 2013 por el cual los compañeros que hayan tenido contrato durante 12 meses de forma ininterrumpida deberían pasar a planta permanente.

Además estamos reclamando el recorte de horas extras, ellos ponen de excusa al Tribunal de Cuentas Municipal, pero los compañeros que venían haciendo horas extras hoy no lo pueden hacer.

El municipio nos debe la firma del convenio el cual ya prácticamente está logrado en su totalidad y por una cosa o por otra se está demorando y es ahí donde los compañeros no están gozando de beneficios.

Por ejemplo no están reconocidos los oficios, es decir, aquel que desarrolla una actividad ya sea la carrera de enfermería, o aquel que es albañil, pintor etc., no es reconocido. En el convenio lo tenemos y hay varios puntos que mejorarían la Ley 14656, donde tenemos beneficios.

ATE es el único gremio que le está haciendo frente a estas medidas que ha tomado el Ejecutivo Municipal luchándola de la manera que se puede. Va a llegar el momento en que los compañeros ganemos las calles para que se nos respete.

El objetivo principal es que no se sigan yendo compañeros. Hoy son 7 y mañana pueden ser 20 o el número que decida el Ejecutivo y si no hay un gremio que los acompañe estamos totalmente desprotegidos.

Ellos dicen que tienen la facultad de rescindir un contrato. Nosotros estamos denunciando que los compañeros que ingresaron no firmaron ningún contrato. Entonces no podemos asegurar que se termina un contrato.

Además aducen de que hay inasistencia o que están excedido en faltas o no son justificadas.

Nosotros tenemos una mesa de disciplina por la cual tendría que haber pasado la información y nunca nos enteramos”, expresó Mosi.

Por su parte Germán Mogliner, secretario de finanzas ATE Provincia, afirmó: “Vinimos a dar el apoyo incondicional a los compañeros de Baradero dejando en claro que los conflictos que suceden aquí en esta ciudad, son conflictos con Provincia también. Y que si siguen con los despidos de los compañeros, aquí estaremos bancando el reclamo, denunciando este acuerdo paritario incumplido. Ya hay varios trabajadores que deberían haber pasado a planta permanente al haber pasado los doce meses. A dos años de puesto en marcha la ley sigan dilatando la firma del convenio colectivo es una vergüenza.

Venimos recorriendo la provincia de Buenos Aires y hay más de 40 convenios colectivos que ya están homologados. El ajuste se viene sintiendo en varios lados. La intención de los municipios es poner fin a la ley de responsabilidad fiscal que quiere imponer topes a las plantas de trabajadores, aumentos de sueldos y así manejar la autonomía económica de los municipios mediante el Ministro de Economía de la provincia. Quieren que los trabajadores municipales paguemos el gasto del déficit fiscal.

Los 30 mil millones de pesos de deuda externa los vamos a empezar a pagar los trabajadores con el descuento que vamos a tener los compañeros.

Quienes no adhieran a esta ley por parte del municipio no van a recibir ayuda económica desde el gobierno nacional. Si quieren tener un mango para gestionar tienen que venir a pedir la toalla a la provincia de Buenos Aires”, concluyó Mogliner.

Por último Oscar De Isasi analizó: “Este último trimestre va a ser difícil. El gobierno se siente fortalecido por la última elección. Los que votaron lo hicieron no para perder derechos laborales sino para mejorar condiciones de vida. El aval que tiene el gobierno que no es un cheque en blanco, está siendo utilizado para transferir riquezas a los grupos más concentrados e imponer el proyecto de ley de reforma laboral, reforma seguridad social, el intento de Vidal de adherir a la Ley de riesgo de trabajo, ley de responsabilidad fiscal, nos lleva a que el pueblo pierda conquistas y derechos obtenidos.

Hoy venimos a Baradero, estuvimos en Pergamino, estaremos en Zárate y Campana, queremos frenar este ajuste. Nos tratan de convencer de que hemos perdido la lucha. Nosotros les decimos que seguimos luchando para que los trabajadores municipales puedan pasar a planta permanente en la provincia de Buenos Aires.

Nuestro plan de acción ATE será “paro nacional” para los primeros días de Diciembre contra la tercera reforma del estado.

Por parte de la CTA estamos dialogando con varios gremios para ganar las calles para tratar de frenar el ajuste y le venimos a pedir a los compañeros que nos acompañen.

Votamos para vivir mejor y no para que nos quiten los derechos adquiridos”, concluyó.

Publicado por La Autentica Opinión (Edición del 10-11-17)