Murió una anciana de Pilar cuyo hijo había denunciado “la inoperancia” de PAMI

Conmoción causó en la localidad de Pilar, el fallecimiento de Artura Truffa de Oliva, de 94 años, cuyo hijo había escrito semanas atrás una carta abierta dirigida a Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Carlos Regazzoni, titular de PAMI, para denunciar “inoperancia” en la asistencia brindada por ese organismo.

“Yo quiero que mi madre viva lo que tenga que vivir; que la decisión no sea de la burocracia, que no sea del sistema, que no se la lleve la inoperancia”, sostuvo oportunamente Norberto Diego Oliva.

Según pudo saber El Resumen, la mujer padecía una obstrucción en la vía biliar y debía realizarse un estudio llamado CPRE, el cual permite observar si el problema se trataba de un cálculo o un tumor. También requería la colocación de un stent.

Pero -según contó el pilarense- por esta situación debió afrontar varias semanas de reclamos sin respuestas o con impedimentos burocráticos ante la obra social.

“Estoy cansado y desahuciado, desesperado por andar mendigando por la salud de mi mamá” escribía Oliva. Además, añadió: “puedo afirmar que PAMI está matando a mi madre”, sentenció el hombre, cuya madre finalmente falleció el pasado miércoles.

Anticipándose al hecho, en la misiva describió el transcurso de los últimos días: “desde que mi madre enfermó, todo es un calvario, son todas trabas, solicitás turnos para un examen y no hay; requerís internación y no hay camas; precisás ambulancias y no hay; siempre te piden un papel distinto, un trámite nuevo y los problemas no se resuelven, mientras la condición de mi madre se agrava”, expresó. (InfoGEI) Ga