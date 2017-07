Necrológicas

+ JUAN CARLOS SKIBA Q.E.P.D

Falleció en Baradero el día 6 de Julio de 2017 a la edad de 80 años.

Participan el fallecimiento sus hijas, hijos políticos, nietos, demás familiares y amigos.

Sus restos fueron inhumados en el Cementerio local. CASA DRAGO S.A.

+ VÍCTOR HUMBERTO RÚO “PICHA” Q.E.P.D

Falleció en Baradero el día 6 de Julio de 2017 a la edad de 84 años.

Participan el fallecimiento su esposa Nélida; sus hijas Karina y Marcela; su hijo político Nicolás; sus nietos Malena y Juan; su hermana y hermanos políticos; demás familiares y amigos.

Sus restos fueron inhumados el día 7 de Julio de 2017. CASA DRAGO S.A.

+ RAQUEL BEATRIZ CIRIGLIANO VDA. DE SAVARESI Q.E.P.D

Falleció en Baradero el día 7 de Julio de 2017 a la edad de 75 años.

Participan el fallecimiento sus hijos Cesar, Miriam y Silvio Savaresi; sus hijos políticos: Graciela, Jorge y Alejandra; sus nietos: Fabricio, Ezequiel, Juliana, Oriana, Noelia, Brisa, Martín, Agostina e Iván; sus bisnietos: Benjamín, Thiago, Salvador, Giovanni e Isabella; sus primos; demás familiares y amigos.

Sus restos fueron inhumados en Baradero. CASA DRAGO S.A.

+ Víctor Humberto Rúo “Picha” Q.E.P.D

Miguel Caviglia y Sra. participan con profundo dolor la desaparición física de nuestro querido amigo, rogando oraciones a su querida memoria.

+ Víctor Humberto Rúo Q.E.P.D

Por los tantos momentos compartidos, 50 años de vecinos, por las alegrías y tristezas, te despedimos con inmenso dolor. Carlitos Touzet y familia elevan oraciones a su querida memoria y descansa en paz.

+ Víctor Rúo Q.E.P.D

Muchísima tristeza me embargo al enterarme de la partida de Picha, persona educada y de tan agradable conversación. No fueron muchos años que fuimos amigos pero siempre solíamos caminar juntos y había tema para charla. Lo recordare con cariño porque personas como el no deben ser olvidadas jamás. Iñaki.

+ Juan Carlos Skiba Q.E.P.D

José Panzero y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y compañero de trabajo y elevan oraciones a su querida memoria, descansa en paz junto a tu querida esposa Elena.

+ EFRAN ADÁN GÓMEZ Q.E.P.D

Falleció en Baradero el día 9 de Julio de 2017 a la edad de 71 años.

Su esposa: María Angélica Melo. Sus hijos: Cecilia, Maximiliano, Eugenia y Norma Gómez. Sus nietos: Juan Bautista González Grey, Aylen Duarte y Mora Besada. Sus hermanos: Ignacia, Omar, Santo y Francisco Gómez. Sus hijos políticos: Martín Besada y Sebastián Duarte. Sus cuñados: Librada, Mery y Graciela. Sus sobrinos y amigos.

Participan de su deceso y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio local. SECCHI – SERVICIOS SOCIALES

+ JOSEFA SÁNCHEZ DE LUPINI Q.E.P.D

Falleció en Baradero el día 6 de Julio de 2017 a la edad de 84 años.

Sus hijos: Carlos Alberto y María Clara Lupini. Sus nietos: Cristian, Aldo, Alan, Emanuel y Ludmila. Sus nietas políticas: Paola, Romina y Johanna. Sus nietos del corazón: Gonzalo, Reynaldo y Rosario. Su hermano: Marcos Gómez. Sus hijos políticos: Miguel Angel Campodónico, Sandra Esther Vega.

Participan de su deceso y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio local. SECCHI – SERVICIOS SOCIALES

+ ROSA ALBINA FIGUEROA DE FUENTES Q.E.P.D

Falleció el 16 de julio a la edad de 71 años.

Sus restos fueron velados en Anchorena 1566 (Sala 1). El cortejo partió a las 12 hs. del lunes 17.

SECCHI – SERVICIOS SOCIALES

RECORDATORIO

El Dr. Julio Argentino Bitar el 9 de Julio hubiera cumplido un año más, fue un ser solidario y muy querido por sus pacientes y amigos, quienes ruegan oraciones a su querida memoria. “Chango” nunca te olvidaremos, José Panzero y familia.

+ Nélida B. C. De Zaldúa (Nelly) Q.E.P.D

12 de Junio de 2017 – 12 de Julio de 2017

Al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Padre, sus hijos Iñaki, Roberto y Martín en nombre de la familia recordamos a nuestra amada mamá y agradecemos una oración por el descanso de su alma.

