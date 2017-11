Netflix producirá 10 proyectos en la Argentina

Así lo anunció Ted Sarandos, director ejecutivo de contenidos de la plataforma, que vino a Buenos Aires a hablar sobre las novedades de la empresa con la prensa

No fue un proceso sencillo ni inmediato, pero desde 2011 cuando Netflix desembarcó en la Argentina hasta hoy con el anuncio de diez nuevos proyectos que el gigante del streaming hará en el país el cambio fue contundente.

“Latinoamerica es el territorio con mayor crecimiento para Netflix”, dijo Ted Sarandos, director ejecutivo de contenidos de la plataforma, que llegó a Buenos Aires para confirmar el camino que ya había comenzado el año pasado con el acuerdo de Netflix con Daniel Burman que ya está en proceso de posproducción de Edha, la primera serie original realizada en el país. Apenas el primer paso que dio lugar al siguiente proyecto: la serie juvenil Go! Vive a tu manera que en la línea de programas como Chiquititas y Violetta ( grandes sucesos del catálogo Netflix a nivel global), contará la historia de una adolescente con talento para la música y una triste historia familiar que ingresará a un prestigiosa academia artística. La fecha estimada de estreno de esta ficción creada por Sebastián Mellino (el mismo que compuso las canciones de Violetta y Soy Luna) y producción de Martín Kweller y Víctor Tevah es fines de 2018.

“El consumo de entretenimiento es cada vez más personal y las líneas entre la TV y el cine son cada vez más borrosas”, explicó Sarandos para caracterizar a lo que llamó “la era dorada del streaming”, que en su pata local incluirá la semana que viene el comienzo de la filmación en Buenos Aires deThe Pope, el film protagonizado por Jonathan Price y Anthony Hopkinssobre la relación del papá Benedicto (Hopkins) y el Papa Francisco ( Price), que será interpretado por Juan Minujin en la porción de la historia que cubra su juventud.

Y para que no queden dudas del compromiso de Netflix con la Argentina otro de los grandes anuncios de hoy involucró a un documental en cuatro episodios sobre Boca Junior y un film biográfico sobre Juan Manuel Fangio, que se llamará Fangio: el nombre que domaba las máquinas. Para completar el menú de pasiones locales, ya se grabó la semana pasada aquí un episodio de la nueva serie gastronómica Somebody feed Phil, un recorrido culinario por el mundo que está realizando Phil Rosenthal, el guionista y productor de la serie Everybody Loves Raymond.

Natalia Trzenko

LA NACION