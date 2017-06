Nicolás Natalichio: “Para los jóvenes es muy difícil sacar algunos dinosaurios de la política”

Muchas veces hemos escuchado sobre la renovación en la política y después terminamos encontrando en las listas los mismos nombres de siempre o gente que por amiguismo accede a un puesto electoral.

Lamentablemente, en muchos casos, las nuevas generaciones no tienen acceso aunque cuenten con pergaminos suficientes para realizar una buena y comprometida gestión.

Como ejemplo de esto, entrevistamos a un profesional militante de la Agrupación Nestor Kirchner, El odontólogo Nicolás Natalichio, quien se sumó a las filas del justicialismo, cuando estaba en la universidad al coincidir con las políticas sociales llevadas adelante por el gobierno de Nestor y Cristina Kirchner.

Nico, además en miembro fundador del GAD (Grupo Amigo del Discapacitado), trabajó como odontólogo en hospitales y salas de Rosario y estuvo también desarrollando durante varios meses una importante labor social en Brasil.

Él aclara que si bien tiene una ideología política no cree que los que piensen distinto son sus enemigos, todo lo contrario, el cree que en el disenso es como se crece.

¿Estás militando políticamente?

“Mi ideología esta dentro del Justicialismo, nunca cerrándome, siempre tratando de abrir puertas, de ampliar horizontes, de tener diálogo con todos los sectores, yo me caracterizo particularmente por tener muy buena relación con mucha gente. Incluso amigos míos personales militan en otro sector político y tengo muy buena relación.

Hoy en día el panorama es de dialogo, consenso, de ir buscando unidades, de tratar de rearmar un poco lo que ha quedado, de tratar de buscarle un lugar a los jóvenes que por ahí a veces es muy difícil sacar algunos dinosaurios de la política, hay veces que uno por ser joven no tiene el espacio solo por el hecho de creer que no hay experiencia o algún que otro prejuicio que se tiene”.

¿En qué agrupación estas trabajando?

“Yo pertenezco a la Néstor Kirchner, pero eso no me limita a no participar en otros espacios, tengo muy buena relación con Juan Ramos al cual ayudo mucho en cuanto a lo que es la militancia- que es lo que me apasiona, ir al barrio, estar con la gente, ir a los comedores- más que realizar otro tipo de política que es más de café en ese sentido por ahí no me van a encontrar a mí”.

¿Vos adheriste al kirchnerismo, acá en Baradero crees que se trabajó bien durante el carossismo?

“Yo no me puedo responsabilizar de lo que han hecho ciertas personas en la ciudad, uno puede hablar de lo que ha hecho uno, de cómo ha participado uno y responsabilizarse de eso y de ahí en adelante empezar a construir. A veces internamente hasta uno es opositor en ciertas cosas y uno va rompiendo esquemas y a veces las luchas se dan desde adentro, no siempre las luchas se dan desde afuera”.

¿Crees en la necesidad de renovar y crear un frente electoral como se presentó?

“Localmente no hay muchas definiciones, sí lo que te puedo decir es que la Néstor Kirchner está trabajando sobre el mensaje que dio Cristina, hoy se terminaron las elecciones con un solo partido, hoy no existe más el partido único que va a elecciones, hoy si uno no realiza frentes electorales es imposible llegar, entonces creer que solo “La Cámpora” con su lista puede llegar o creer que la “Néstor Kirchnner” con su lista pueden llegar están equivocados, hoy por hoy sino creas un frente amplio es muy difícil electoralmente y lo realizo Cambiemos en la última elección donde se juntaron radicales, Coalición Cívica, el PRO, donde formaron un frente muy amplio para ganarle al Kirchnerismo, que yo por ahí no comparto es de para ganarle a, a mí lo que me une son ideales, pensamientos, si estamos dentro de la misma línea bueno nos juntamos, si tenemos el mismo objetivo nos juntamos, pero no para ganarle a, en ese sentido no me van a encontrar a mi particularmente”.

¿En el peronismo pensas que este año es el momento de la renovación a nivel local?

“Por eso yo creo que hay dos tipos de elecciones una interna y una externa, la primera elección es la renovación y la segunda elección es poder recuperar las bancas perdidas o los sectores perdidos para poder a futuro ser gobierno en el 2019 o cuando sea.

Es que es fantástico lo que ha pasado, el estar en el llano todos juntos hace que seamos todos pares, se acabo el que la tiene más larga, ahora somos iguales y a partir de ahí tenes que empezar a competir sanamente y militar”.

¿Con quienes están negociando?

“Se está hablando mucho con el Socialismo, con distintos sectores del Justicialismo, como La Cámpora, Nuevo Encuentro, la Varadé y yo creo que tarde o temprano se va a producir un encuentro, si es que no se produce ahora.”