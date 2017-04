No la dejó pasar: Mariana Fabbiani le respondió con todo a CFK

El mensaje de Cristina Fernández de Kirchner señalando a Santiago del Moro, Alfredo Leuco, Alejandro Fantino y Mariana Fabbiani como periodistas que llevan a cabo una “Cadena nacional del miedo”, generó reacciones imprevistas entre los ‘implicados’.

El primero en responderle a la ex mandataria fue Del Moro, quien le dedicó durísimos mensajes en Twitter. “Sra @CFKArgentina le pido x favor más respeto cuando se dirige a mi persona. Soy una persona de bien, que paga religiosamente sus impuestos […] Así que le pido respeto @CFKArgentina no me llame mentiroso! La que tiene que demostrar q no lo es ante la justicia es Uds”, fueron algunas de sus fuertes frases.

Y ahora llegó el turno de Mariana.

Aunque no es su costumbre responder a las ‘chicanas’ que se le puedan hacer en el medio, la conductora del Diario de Mariana aprovechó los primeros minutos del programa para referirse a este tema que, en particular, le molestó y mucho. No sólo le resultó incómodo que la señalara como mentirosa sino que lo que más le dolió fue que, a diferencia de sus compañeros, a ella eligió ponerla en una foto llorando desconsolada. Esa foto pertenecía al día en el que Mariana se refería al fallecimiento de Jorge Ibañez y de su abuela, ambos el mismo día con diferencia de horas. “Utilizó un momento muy doloroso de mi vida para hacer política. Un golpe muy bajo. Además, me molesta mucho que me haya dicho mentirosa… demasiado cinismo. Hace 20 años que soy comunicadora y trabajo en la televisión y la gente me conoce. Vivo de mi credibilidad. Soy honesta y soy honrada. ¿Usted puede decir lo mismo?”, arrancó diciendo en su descargo televisivo.

