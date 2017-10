Con suma dureza, Jorge Rial se refirió a la denuncia de acoso sexual contra Ari Paluch. El conductor de Intrusos repudió a su colega y opinó que debería tomarse una medida ejemplar.

En la emisión del lunes de Intrusos, Jorge Rial utilizó unos minutos de la apertura para expresar su repudio contra Ari Paluch, tras la denuncia por acoso sexual que recibió el periodista. El conductor del ciclo de las tardes de América expresó: “Una compañera de trabajo (…) fue abordada, abusada, tocada por un señor que trabaja en A24, que se llama Ari Paluch. (…) A título personal, desde aquí, no solo le mando toda mi solidaridad a mi compañera, sino que además mando todo mi repudio a la actitud de Ari Paluch. No comparto nada con él ese tipo de actitudes, no me gusta compartir un mismo espacio con alguien así. Creo que es un momento ideal para tomar una medida ejemplar”.

Por último, Rial agregó: “No me gustaría seguir compartiendo un mismo espacio con alguien como Ari Paluch”.

