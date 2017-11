No se podrá estacionar más sobre Anchorena

Los estacionamientos para motos serán trasladados a las calles transversales y esto provoca que se reduzca el lugar para los automóviles. La nueva calle no será peatonal. Y los vehículos podrán transitar pero no estacionar.

La obra de calle Anchorena se realizó bajo el concepto de prioridad peatón y esto impactará de lleno en los hábitos y costumbres de nuestra comunidad donde todos queremos estacionar el vehículo frente al comercio que deseamos ir.

En pleno centro baraderense, sobre calle Anchorena entre la Plaza Mitre y la Plaza Colón, eso ya no ocurrirá porque el espacio para estacionar no estará más. Y en el caso puntual de las motos, ya no tendrán más lugar reservado sobre Anchorena sino en las calles transversales; lo cual, reducirá a su vez los espacios para estacionar automóviles.

Esto provocará que se saturen de vehículos otras cuadras y así para concurrir a un negocio, casa, o lugar de trabajo, se deberá caminar una, dos o tres cuadras.

Desde la Dirección General de Inspección y Seguridad informaron a toda la comunidad que “a raíz de las obras que se están realizando en calle Anchorena los lugares de estacionamiento para motovehículos han sido removidos, por tal motivo esta dirección se encuentra trabajando para un nuevo reordenamiento de los mismos”.

Al eliminarse los estacionamientos exclusivos para motos, cerca de las esquinas de cada cuadra en la zona mencionada, se determinarán otros lugares, en las calles transversales. Por ejemplo: El estacionamiento que se encontraba en la esquina de Anchorena y Malabia (sobre Anchorena) se encontrara ahora sobre Malabia. Y así ocurrirá sucesivamente.

Y en cuanto a los automotores, cuando se anunció el proyecto indicaron que se iba a reducir el espacio para estacionar. En cambio, esta semana anunciaron: “Con respecto de los automotores, los mismos solo podrán circular pero no estacionar” sobre calle Anchorena.

Publicado por La Autentica Opinión (Edición del 03/11/17)