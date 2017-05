Norma lleva dos meses internada en el hospital a la espera de una prótesis

El sistema de salud en la Argentina, tiene cosas que son inexplicables y dejan al descubierto las falencias a la que estamos expuestos los ciudadanos, por desidia, corrupción o falta de interés la mayoría de las obras sociales, no aparecen cuando se las necesita y el paciente o los familiares deben comenzar un doloroso peregrinaje suplicando lo que por derecho nos pertenece.

Uno de esos casos extremos, es el de Norma Brun quien posee la obra social ProFe (Obra Social de las Personas que cobran Pensión no Contributiva o por Discapacidad), que es lo más parecido a no tener cobertura. Ella, sufrió una caída, se quebró el tobillo, la cadera y desde hace dos meses está internada en el hospital a la espera de una prótesis que no llega.

“Me caí y me fracture el tobillo y la cadera y necesito una prótesis de cadera, porque al ser joven mi prótesis es totalmente distinta a las demás, entonces por lógica la prótesis mía es más cara y no me pueden poner cualquier prótesis porque como tengo algunas problemas de salud extras es como que soy una caja de cristal. Ya hace dos meses que estoy en cama, dos meses que estoy internada en el hospital”. Relata Norma, quien afronta esta situación con un sonrisa.

“Tengo la pierna enyesada para no tener que mover la cadera, estoy boca arriba porque no tengo otra posición, así que bueno todo eso lleva que este luchando para no escamarme y demás, con cremas que no son baratas, son bastante caras”.

Al referirse a la obra social ProFe, deja en claro que no solo la ha dejado abandonada, sino que además al figurar con obra social, dificulta el apoyo del Estado en la asistencia social;

“ProFe que es la Obra Social desde el tiempo que yo la tengo jamás hizo nada, jamás me dio una medicación, entonces no me extraña que en este momento que me tiene que ayudar con la prótesis no lo haga, porque si jamás pude comprar un remedio, ni tampoco pude cambiar de obra Social. La verdad ya no quiero saber más nada, porque te digo que estar dos meses en cama es horrible, yo soy joven tengo 50 y pico de años y quiero caminar, tengo hijos discapacitados y toda esta situación a mi familia también la ha perjudicado”.

La falta de respuestas, la obligó a pedir la colaboración de la sociedad, aunque reconoce que nuestra ciudad no está pasando por un buen momento debido a la crisis laboral;

“La prótesis que necesito cuesta 90.000 pesos, porque las prótesis de acuerdo a las edades tienen un tiempo de duración y al ser joven mi prótesis me tiene que durar un tiempo largo, para no tener que volver a operarme.

No quiero que hagan de esto política, porque yo soy anti política, yo lo que quiero es poder conseguir la prótesis, poder caminar y que así como me está pasando a mí en este momento le puede pasar a cualquiera y que todo el mundo me pueda ayudar con lo que pueda, porque estar tanto tiempo en cama que realmente es horrible”.

Por último, nos contó lo dificil que se hace la espera y porque a pesar de todo trata de sonreir;

“La verdad en el hospital me están atendiendo muy bien y trato de sonreír, de estar arreglada, pintada, porque esto se hace durísimo y tenes que tener un temple como para mostrarle a los demás que todo esto va a pasar. Tengo dos hijos discapacitados, tengo una hija en Capital que probrecita trabaja y él único día que puede venir es el domingo y entonces lógicamente todo se complica porque mis hijos son discapacitados, pueden movilizarse, están en mi casa. Yo estoy luchando por ellos y trato de hacer lo mejor posible y bueno desgraciadamente me caí y bueno aquí estoy. Decí que tengo un sobrino que viene, me ayuda a ordenarme, a cuidarme, mi hija se cuando puede lo reemplaza y así sucesivamente. Como mi salud es delicada-tengo epoc también- tengo que llegar a mi cirugía intacta. Trato de estar contenta, para que los demás me vean contenta.”