Obras en los Barrios: “Vamos a darle calidad a los vecinos”

Se viene la pavimentación de las calles Pueyrredón, Santa María de Oro y Malabia. Está por iniciar la remodelación de la costa. Nivelación de calles en la zona de La Estación. Ampliación de la Universidad. Avance en el Gimnasio Municipal. Proyecto para el Barrio Fo.Na.Vi.

Más allá del estado intransitable de varias calles de pavimento y de tierra en la ciudad, desde el municipio avanzan con las obras de mejoras en los barrios. Actualmente hay en marcha dos iniciativas que cambiarán la “cara” de amplios sectores de la comunidad. Por un lado, la pavimentación de calle Pueyrredón con la previa construcción de los cordones cunetas y arrojo de RAP en las calles transversales. La intención es que una vez pavimentada también se modifique el sentido de circulación en Carrasco y 4 de Febrero. En el caso de Carrasco sería solo mano de ingreso, es decir, desde la ruta 41 hacia Mariano Moreno. Y 4 de Febrero tendrá continuidad como Santa María de Oro. Es decir, ambas dejarán de ser doble mano. En cuanto a la calle Pueyrredón también será de ingreso a la ciudad pero sin permitir el paso de camiones.

Y otra de las obras más ambiciosas es la llamaba Proyecto Hábitat Barrio Bernabé que abarca más de 40 manzanas comprendidas entre Antártida Argentina, Teófilo Rossel, Passo y Bernabé de San Martín. En el sector ya realizaron los cruces de calles de cloacas y agua y en algunas cuadras empezaron a construir el cordón cuneta. Luego pavimentaran Santa María de Oro y Malabia. A eso se suma la mejora en dos espacios verdes: La Plaza de los Intendentes y el sector delante del Barrio Las Acacias. Además, instalarán iluminación LED y se renovará el arbolado público. En esta zona también está en un gran avance la construcción del nuevo Jardín N° 908 para dar respuesta a la demanda de educación inicial.

“Tenemos más de 34 obras abiertas para la ciudad más las obras que tienen que ver con refacciones en escuelas. Estamos con muchos proyectos, de los cuales hay varios que ya comenzaron”, destacó la intendenta municipal Fernanda Antonijevic y sobre el barrio Bernabé dijo: “Vamos a darle más calidad a los vecinos, es una de las obras más importantes que tenemos y que permitirá una mayor conexión de ese barrio con el centro de la ciudad”.

También anticipó que para el año que viene está prevista una obra similar que abarque al Barrio FoNaVi y que está comprendida entre las calles René Simón y Jorge Newbery.

“También estamos trabajando en el barrio de La Estación con la terminación de una obra hidráulica, que lleva mucho movimiento de suelo, gran parte se hizo el año pasado y ahora vamos con un proyecto de nivelación. Y también está por empezar la obra de remodelación de la costa, donde se hará una puesta en valor desde el Puerto hasta la Rotonda. Por otro lado, una obra en el acceso a la ciudad para contar con un destacamento policial. Y una obra de mejoramiento en el centro sobre calle Anchorena desde la Plaza Mitre hasta la Plaza Colón; se van a realizar nuevas veredas y nuevas calles”, mencionó la jefa comunal.

Recordó que cuando asumió “los edificio públicos estaban destruidos y en ese sentido tenemos varias obras de mejoras”. Por ejemplo: En el Hogar del Niño realizaron una nueva instalación eléctrica y lo próximo es el recambio de todo el techo. También se ampliarán las habitaciones.

En el Hospital Municipal está en etapa de finalización el corredor que conecta con la cocina e iniciaron la obra de ala nueva de internación.

También avanzaron con la ampliación del Centro Universitario Baradero donde al mismo tiempo de la obra edilicia buscan que se amplíe la oferta educativa universitaria vinculada a carreras de ingeniería. “La Universidad en Baradero es una de las cosas que me pone más contenta”, manifestó Antonijevic.

Otra obra vinculada con el deporte es el gimnasio municipal. “Muchos pensaron que no se iba a terminar pero logramos casi terminarlo, con el techo, el contrapiso, faltan detalles porque son obras muy costosas y lo hicimos gracias al apoyo de la Provincia de Buenos Aires. El gimnasio aún no está habilitado pero la obra no se detiene, eso es importante”.

Publicado por La Autentica Opinión (Edición impresa del 23/06/17)