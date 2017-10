Ola de robos a famosos: Laura Fidalgo y Nacho Viale, las nuevas víctimas

La inseguridad es algo que nos afecta y nos tiene preocupados desde hace muchísimos años, y que parece no tener solución. Pero en las últimas horas, así como cientos de anónimos seguramente fueron víctimas de diversos delitos, hubo una ola de robos que afectó a varios famosos.

Luego del asalto que sufrió Jorge Rial, y también Claudia Villafañe, ambos con motochorros, Laura Fidalgo y Nacho Viale se vieron involucrados en diversos episodios que ellos mismos denunciaron mediante las redes sociales.

“Me acaban de robar la cadenita que me regaló mi novio, se metieron por la ventanilla en Libertador y 9 de Julio“, contó la bailarina en Instagram y, en diálogo con TN, agregó: “Fue cerca de las 17. Frené en el semáforo. Vino un limpiavidrios, le dije que no, empezó a limpiar igual. Se puso de mi lado, bajé el vidrio para darle dinero y automáticamente apareció otro chico del lado del acompañante y golpeó. Cuando giré a mirar, el de mi lado metió la mano y me arrancó la cadenita. Me quedé dura y lloré de impotencia“.

Por su parte, el productor contó su experiencia en Twitter: “Linda manera de arrancar un viernes. Me chorearon a la noche rompiéndome el vidrio del auto. Seguimos… nada eso! #BuenViernes”, dijo Nacho y agregó: “Me robaron una gorra y unos anteojos. Ridículo“.

