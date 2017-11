Oliveri: “Los últimos jefes que yo tuve fue un Canciller y una Presidenta de la Nación”

El Concejal Guillermo Oliveri, se refirió a la interna justicialista a realizarse a mediados del mes próximo y el futuro del peronismo en Baradero.

Oliveri, quien muchos consideran una de las personas más preparadas para ser candidato a intendente en el 2019, pero critican que no sale de abajo del ala de Aldo Carossi, fue contundente al referirse al tema aclarando que los últimos jefes que tuvo fue un Canciller y una Presidenta de la Nación, nadie más. Agregando que la lealtad para él es un valor inquebrantable, pero que todo tiene un final.

¿Qué opinión tenes sobre la interna del PJ?

“Fue una decisión de la provincia como sabes, me parece que un poco acicateado por una presunta solicitud de intervención del partido que supuestamente habría solicitado el ex Presidente Duhalde y entonces se puso en marcha toda la maquinaria. Pero bueno son internas que me parecen muy a contrapelo, más allá de las internas uno tiene que asumirlas y competir como corresponde, son muy sobre la hora, muy sobre la marcha, acabamos de conformar Unidad Ciudadana por fuera del PJ, pero ahora volvemos al PJ para competir, la verdad que me deja demasiadas dudas. Aclaro que yo estoy afiliado aun en Capital Federal, soy miembro del Consejo del partido en Capital, no estoy afiliado en Baradero, por lo tanto no voto acá en Baradero por lo menos en esta elección, al menos hasta que haga el cambio de afiliación”.

¿No pensas que es positivo poder elegir y que el afiliado decida?

“Lo que yo pienso de esta situación que fue resuelta en pocos días, estamos hablando de que hace un mes o dos meses se empezó hablar y finalmente se resolvió votar en Diciembre y ayer cerró el plazo, no va en detrimento de lo que vos decís y comparto que todas las internas son sanas para los partidos”.

¿Carossi encabeza la lista del oficialismo?

“Yo estuve en Buenos Aires ayer, pero que la lista creo se cerró con Aldo Carossi encabezando como presidente y Leticia Houriet como vice presidenta”.

¿Servirá para recomponer a un partido hoy muy dividido?

“Los viejos apotegmas del peronismo que dice quien gana conduce y quien pierde acompaña, a veces eso no se cumple, es cierto, es difícil, en este caso creo que sería sano que una vez pasado el 17 de Diciembre todas las partes pudiéramos recomponer – y el no estar incluido hoy en esta elección, al no poder votar en Baradero, me permite tener libertad de acción-, está en la capacidad de todos nosotros de reunificar eso, de todos nosotros- eso incluye a los que tenemos mayor responsabilidad y a los que tenemos menos”.

¿Muchos peronistas te ven como un dirigente muy valioso, pero cuestionan que en cierta manera te mantenes sumiso políticamente bajo el ala de Carossi?

“Yo creo que los que dicen eso, no me conocen. Soy un tipo que entiendo la lealtad de una determinada manera bien contundente, ahora todo tiene tiempo y espacio y tiene fin y yo tengo mi propia autonomía y personalidad. La última jefatura que yo tuve fue un Canciller y una Presidenta de la Nación, después no tengo más. No sé si quedó claro”.

¿Va a asumir Carossi como concejal?

“Sabes que no lo sé, la última vez que hable con él para las elecciones decía que si, no sé si hay algún tipo de impedimento en términos legales, después hay versiones que no va a presentarse, la verdad que dependerá de él”.

¿Piensan armar una alianza opositora en el nuevo HCD con el Frente Renovador?

“Hay que ver también que hace Morales, porque hoy por hoy pertenece al partido de Massa y hasta hace poquito tuvo una interrelación con el gobierno de Cambiemos en Baradero, con lo cual habrá que ajustar los tornillos, cada uno tendrá que fijar posiciones, si vas a jugar de opositor en términos reales y concretos o tenes una ubicación dentro de una estructura de un partido como el de Massa que tampoco está terminado por perder una elección.”