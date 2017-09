Oliveri “Ser candidato a Intendente de Baradero sería un desafío y un orgullo”

El Concejal del Frente Para la Victoria, Guillermo Oliveri, está cumpliendo en diciembre dos años como legislador baraderense, por su experiencia y manera de ver la política se ha ganado el respeto de todos los bloques, incluso de funcionarios del Ejecutivo con quienes mantiene un dialogo fluido, constructivo y en pos del beneficio de la comunidad más allá de las banderías políticas.

Oliveri, cuenta con una amplia trayectoria política militante que se remonta a su adolescencia e incluye como cargos de mayor trascendencia, la Presidencia del bloque del PJ en la primera Legislatura Porteña y la Secretaria de Culto de la Nación, Secretaría de Estado que ocupaba al momento de ser elegido Jorge Bergoglio como papa.

De vuelta en su ciudad, fue electo concejal en el 2015 por el FpV, manteniendo un bajo perfil y muchos no descartan que sea la figura que necesita el peronismo local para unirse y aspirar a ganar las elecciones del 2019.

BTI dialogó con el edil justicialista sobre su función legislativa y el futuro del peronismo baraderense.

¿Has mantenido un bajo perfil y todos hablan bien de tu trabajo en el HCD, es lo que aspirabas en estos dos años?

“Yo me fije como cualquiera que asume una responsabilidad y una responsabilidad no menor que es estar en su propio pueblo después de muchos años y desarrollar una actividad legislativa en mí propio pueblo, tomármelo en serio e incluso aprender cosas que yo no sabía, absorber los elementos nuevos, meterme en la problemática cotidiana de Baradero- cosa que yo no hacía-,esto lleva tiempo, por eso me di un tiempo, aportando al bloque mío y por supuesto aportando a la discusión política en el Concejo e incluso con el Ejecutivo municipal, porque yo creo en la política y la mejor forma es generarla. Por lo tanto me tome un tiempo que creo que para mí ha sido muy productivo y eso no implica que yo haya dejado de lado objetivos futuros”.

¿Crees que el peronismo local hoy necesita una figura que lo represente?

“Los espacios en política se ocupan, yo prefiero un armado colegiado y renovado, digo a futuro, pero también es cierto que las conducciones no son bicéfalas, siempre que ha habido dos cabezas, en general producen mucho ruido, tenemos que

acostumbrarnos me parece más a ese trabajo más horizontal si se quiere, que es lo que yo creo que hay que hacer respecto del peronismo y de aquellos aliados que constituyen otros hombres y mujeres de otros partidos que podemos coincidir en la política nacional, provincial y local y ese articulado hay que hacerlo de una forma mucho más horizontal, para eso hay tiempo y en este caso hay una elección que es en Octubre que va ser determinante para los próximos dos años”.

¿Muchos reclaman una renovación, un cambio del carossismo al peronismo?

“A mí me parece que en principio las jubilaciones en políticas son todas relativas, me parece que los cambios o recambios deben hacerse de la mejor manera posible, todos debemos aportar, si yo en algún momento veo que mis convicciones no son adecuadas para conducir los destinos de un sector o grupo o inclusive la ciudad, lo que debo hacer es con mis mejores facultades retirarme antes de tiempo, pero cada uno lo hace de acuerdo a los tiempos que prevee y me parece que nosotros no estamos para echar a nadie o sacar a nadie-joven o viejo por la ventana-, me parece que es necesario para hacer una correcta y buena oposición y tener las posibilidades futuras de conducir los destinos de Baradero es que nos reorganicemos y eso implica todos los sectores y todas las opiniones”.

¿José Marchione difiere con el pensamiento del Juan Lischetti y sostiene que las fracciones que no ganaron la interna deben acompañar a la lista ganadora sin importan las diferencias?

“Yo tampoco comparto que alguien que pierde una elección interna o una PASO diga no me gusta fulanito, por lo tanto, porque eso hasta incluso no solo es infantil, sino que políticamente es súper incorrecto, porque lo hace endeble- incluso antes los demás-, alguien que no cumple lo pactado en términos de la palabra, difícilmente después cumpla en otras cosas mucho más importantes o más graves. Entonces dejando eso de lado, yo creo que todos tenemos que aportar a una reorganización, todos, incluido también el propio Aldo Carossi que ha tenido durante muchos años una estructura agrupacional y una larga experiencia en la ciudad de Baradero- mas de 10 años-, además de la gestión de su padre Pedro Carossi. Uno no puede apartar a nadie, porque cada uno tiene historia y hay muchos hombres y mujeres que dejaron mucho de si mismo aquí en Baradero, aún con nuestros errores cometidos, yo personalmente creo que hay que sumar y hay que renovar sin dudas”.

¿Por qué la lista que apoyabas sacó tan pocos votos?

“El peronismo en Baradero estuvo inmerso en esas cincos listas que conformaron los dos sectores de Randazzo y las tres de unidad ciudadana, dividió el voto y eso es lo que hay que unir a futuro”.

¿Hay sectores que reclaman una Unidad Básica de todos no solo del carossismo?

“No yo no sé si el local en si mismo determina, lo importante es la actitud que tengamos para encontrarnos y eso implica un esfuerzo personal y de muchos, el objetivo nuestro debe ser a mi entender por supuesto, trabajar para juntar a las partes que se han dispersado.”

¿Aceptarías conducir el peronismo y ser candidato a Intendente en el 2019?

“Por supuesto que yo estaría dispuesto hacer una parte de esa reorganización del peronismo o de la estructura agrupacional que se decida y también te lo he manifestado en otros reportajes, ser Intendente o candidato a Intendente de Baradero es un gran desafió, aún para los que tenemos mucha experiencia política, pero no deja de ser un honor, por lo tanto tampoco rehuyó a esa posibilidad. Y si alguien esta en mejores condiciones por juventud, por experiencia, por pasión, yo también estoy dispuesto a ser flexible y acompañar desde otro lugar”.