Olmos: “La gente cree y apuesta porque está probado y le hemos demostrado las cosas que estamos haciendo”

El concejal de Cambiemos Carlos Olmos, habló con BTI sobre las PASO y el apoyo de la gente a la lista encabezada por Fallet.

También se refirió a los medios de comunicación que ahora pasaron a ser oficialistas y afirmó que el no está de acuerdo con esas actitudes.

Entre otras cosas, también descartó que existan diferencias entre los sectores que componen Cambiemos en Baradero

¿Hay heridos en Cambiemos después del armado de la lista?

“No, para nada, hay diferentes matices y esto termina siendo sano para lo que es la democracia, calcula que somos una alianza de diferentes sectores, pero hay una connivencia totalmente democrática y se puede llevar adelante, no hay ningún tipo de problemas”.

“Cuando llega el momento de cierre de listas, siempre uno tiene ese pensamiento de que uno quiere más espacio porque cree que se merece tenerlos, pero pasado el cierre de lista y dados los argumentos necesarios por el cual o quien esté ocupando los puestos se sigue para adelante. Si nosotros no entendemos que Cambiemos es una opción contra el populismo- yo no estoy de acuerdo y de hecho se demostró en las urnas-, nosotros tenemos que estar juntos más allá de cualquier diferencia, sin que llegue la sangre al río. Así nos pasó durante años que estuvimos distanciados con ciertos sectores, a veces era una cuestión de ocupar espacio y no era tanto de ideas, el peronismo en Baradero gobernó 24 años. Si nosotros no entendemos eso de que para llegar tenemos que estar todos juntos y tratar de poder limar las asperezas como corresponden en casa, así no íbamos a cambiar nunca, creo que hemos madurado y que lo hemos entendido”.

La gente aquella vez nos pidió que vayamos todos juntos, eso se entendió y hasta el día de hoy se sigue respetando y te vuelvo decir cuando hay cierre de listas por ahí hay calenturas y hay cosas que se dicen, pero después todos tiramos del mismo carro por el bien de nuestro querido Baradero”.

¿Por qué crees que la gente los apoyó en las PASO, donde prácticamente mantuvieron los votos del 2015?

“La gente cree y apuesta porque está probado y le hemos demostrado las cosas que estamos haciendo, se han ejecutados desde que asumimos a hoy más de cuarenta o cincuenta obras y eso la gente lo nota. Fíjate de que más allá de que la gente esta conforme con la gestión de Fernanda, la oposición basaron todas sus campaña en contra del gobierno nacional, le hemos demostrados a nuestros rivales que nosotros tenemos los pantalones largos, estamos seriamente trabajando, no hay ningún hecho donde se haya sospechado absolutamente nada de la gestión de Fernanda”

¿Forma parte de alguna estrategia política que ahora el oficialismo mantenga tan buena relación con la radio que los criticó siempre y de la peor manera?

“No, no creo que sea estrategia política que ese medio tan contrario a nuestras ideas hoy sean nuestro mas grandes amigos. Yo fui afectado por ese medio y te digo que no soy para nada amigo de ese periodista que hoy tiene tan bueno lasos con el ejecutivo municipal, por lo tanto no soy amigo de ese señor de la prensa.

Si la Intendente mejoró su relación estará en ella y será ella quien deba responder sobre tus inquietudes.

La gente que nos respaldo, lo respaldo por las obras, no porque un medio influya sobre el electorado.”