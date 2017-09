Olmos: “Se puede hablar y tratar de buscar soluciones pero no partiendo de un delito como es la usurpación”

El martes la sesión del HCD, correspondiente al primer martes del mes de septiembre, contó con la presencia de parte del grupo de vecinos que desde el viernes están ocupando unos terrenos detrás del barrio Igualdad que pertenecen a Nación.

Estas personas que portaban carteles con leyendas referidas a la falta de vivienda, a la necesidad de contar con un terreno, participaron activamente de la sesión, a tal punto que los ediles debieron cambiar el orden del día y tratar como primer tema, esta grave problemática social.

El bloque del Frente Para la Victoria elaboró un proyecto de resolución que además de las fundamentaciones que hacen referencia a lo sucedido desde el viernes hasta el martes, como único punto pedían que el Departamento Ejecutivo lleve a cabo todas las medidas necesarias para solucionar el problema de este grupo de familias en situación de calle.

En ningún momento se expresa en el texto que se queden en ese lugar, ya que es algo complejo, ilegal e injusto para cientos de familias. Pero, ante el tenso clima, a poco de las elecciones, varios de los ediles no perdieron oportunidad para hacer un poco de demagogia y mediante discursos donde hablaron de la necesidad de viviendas, trabajo, la desigualdad social, la situación los más vulnerables, de los niños, y una serie de frases conmovedoras, todas reales y que preocupan.

Lo que estaban por votar era solo una solicitud de acciones directas y concretas para estas familias, no el otorgamiento del predio que por otra parte no lo pueden hacer porque no tienen injerencia y fundamentalmente porque se está cometiendo el delito de usurpación de tierras.

Salvo la concejal Tineo que planteó la falta de un trabajo serio desde el HCD en cuanto a la entrega de tierras, o Morales que se reunió con la Intendente para ofrecerse a ayudarla a conseguir una solución para las 28 familias, y especialmente Carlos Olmos que no tuvo miedo escénico y dijo que estaba de acuerdo con lo expuesto por los legisladores sobre todas las necesidades y que deben trabajar para que no haya gente en situación de calle, pero que de ninguna manera iba a avalar un delito como el que se estaba cometiendo al ocupar tierras, los demás que hablaron o callaron, solo se cubrieron para evitar los silbidos.

BTI dialogó con el Concejal Carlos Olmos, quien se refirió a la sesión del pasado martes y su postura;

“En realidad el Frente para la Victoria presentó una moción por este tema anoche en el Concejo Deliberante, el cual yo estoy totalmente de acuerdo que es una problemática que tenemos que solucionar, porque en realidad hay mucha gente que necesita casa o lugar porque quizás viven en condiciones que no son los mejores, pero la posición mía que es lo que manifesté desde la banca es que todo se puede empezar a negociar y ver como es, pero desde un lugar que no sea un delito como es la usurpación.

Hoy por hoy en el lugar en donde están lamentablemente no tienen ningún servicio, no tienen nada y creo que no es la forma”.

¿Por qué el tema se trató en la sesión?

“Algunas de estas personas que tomaron el lugar fueron al Concejo, llevaron un petitorio, hablaron con el presidente del Concejo y desde ahí se trato el tema, pero directamente con nosotros no hablaron.

“Sé que el municipio estaba trabajando en el tema, los que estaban anoche eran todos de nuestra ciudad, todos vecinos nuestros así que creo que ya la municipalidad empezó hacer un censo para saber de qué se trata y quienes son obviamente”.

¿Mas allá de los discursos políticos que se decidió en el HCD?

“El cuerpo decidió darle la plena libertad a la Intendenta para que resuelva esta cuestión que se ha planteado que es el problema habitacional, pero partiendo de que no se puede negociar con alguien que está cometiendo un delito, porque hay un montón de vecinos que también están en la misma situación, que vienen todos los días al Concejo para ver el tema de conseguir un lote, un lugar y uno le dice que no hay, que hay que esperar y que va a venir un plan y tampoco es justo que cuando se hacen las cosas como corresponde y se esperan los periodos como corresponde, esa gente no recibe nada porque hacen las cosas bien y los demás que hacen las cosas como no corresponde, siempre salen beneficiados.”