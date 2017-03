Oscar “Pipo” Valdez reconoció a sus hijos pero no lo dejan volver a Los Tekis

Oscar “Pipo” Valdéz, músico de Los Tekis, fue acusado de no reconocer a cinco hijos de madres diferentes. El jujeño tiene 41 años, es guitarrista y hasta el momento cultivaba un perfil bajo. Pero Carla Aisama, periodista de 22 años, contó en televisión que había tenido un hijo con él y que nunca lo había reconocido. Entonces comenzaron a aparecer otros casos y las historias salieron a la luz.

las madres de los chicos se armaron un grupo de WhatsApp para contenerse mutuamente y contarse las novedades de cada caso. “Me insinuó que aborte. Yo le dije que no y ahí nos distanciamos. Entonces me fui a la casa de mis padres, me daba miedo contarles al principio, pero al final me apoyaron en todo”, sostuvo Aisama.

Pipo, a través de un comunicado, contó que se desvinculaba del grupo para solucionar sus problemas privados para luego regresar.

“Ayer se hizo pública una noticia vinculada a mi intimidad -ajena absolutamente al grupo que integro- y que necesito resolver para seguir adelante. Para preservar a los involucrados y que mis cuestiones personales no interfieran con el trabajo de Los Tekis y el prestigio que supieron ganarse, es necesario tomarme un tiempo hasta resolver mi situación. Los Tekis merecen ser noticia por su música, y seguir cosechando el aplauso y el cariño de la gente, que han sabido ganarse en todos estos años de sacrificio y amor por lo que hacen, sin que cuestiones personales mías perjudiquen tantos años de esfuerzo y opaquen el respeto que Los Tekis sienten hacia lo que hacen y hacia el público, como tampoco el respeto que Los Tekis merecen recibir de él. Yo volveré a unirme cuando esté en condiciones de entregar lo mejor de mí sobre el escenario. Hasta pronto, Pipo Valdéz”.

Tras el comunicado, Los Tekis sumaron en su lugar a Jorge Boneto, quien se hizo cargo de una de las guitarras y de los coros de la banda.

Sebastián López (voz, guitarra. y charango), Juanjo Pestoni (percusiones), Mauro Coletti (vientos, coros), Walter Sader (guitarra y segunda voz) y Pucho Ponce (bajo) habrían decidido que Valdéz no vuelva.

Por supuesto que rearmarían otra banda con nuevo nombre y continuarían tocando pero así se sacarían de encima a Valdéz, pese a que la estructura de la firma incluso podría complicarlos de manera fiscal.