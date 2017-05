Otra encuesta: triunfo para Cristina y cómodo tercer lugar para Cambiemos

Encuestas, encuestas y más encuestas. Algunas son favorables al Gobierno y otras no tanto. La última realizada por Management & Fit muestra que Cambiemos está tercero en la provincia de Buenos Aires, por detrás del FpV y el Frente Renovador.

El trabajo traza distintos escenarios, con y sin la ex presidenta, pero con una tendencia definida: los eventuales candidatos opositores del FpV y el Frente Renovador tienen mayor intención de voto que los nombres que propondría el gobierno nacional.

Por caso, si la ex jefa de Estado y el diputado nacional Sergio Massa decidieran competir en las urnas, Cambiemos podría sufrir un traspié y terminar el domingo electoral en el tercer escalón del podio.

La encuesta marca una leve diferencia a favor de la ex Presidente, con el 35,3% de intención de voto; seguido por el tigrense a menos de un punto. Y el ministro de Educación Esteban Bullrich, aparece en un cómodo tercer lugar con 19,5%.

En el Conurbano, en tanto, la viuda de Néstor KIrchner alcanza el 36,2%, Massa el 35,6 y el uno de la cartera educativa nacional se alza con el 16,9%.

Por otra parte, haciendo el cambio de Scioli por Cristina, en el total Provincia, el ex motonauta también queda primero con el 35,2%, el lider renovador segundo con el 34,1 y Bullrich tercero con el 18,9. En el GBA los números son muy similares.

Vale destacar que el Frente para la Victoria pierde el primer lugar cuando a los encuestados les preguntan por “fórmulas” que se integran con el primer candidato de la lista de aspirantes a la Cámara de Senadores y el primero de la nómina para Diputados.

En este escenario, la dupla Massa (diputado)-Margarita Stolbizer (senadora) supera a la de Scioli-CFK por casi medio punto (35,2% a 34,8). En el GBA, las posiciones se invierten (36,3% a 35,2%).

Es importante resaltar que, tal como adelantó La Tecla, se conocieron el sábado los resultados de una nueva encuesta realizada por M&R Asociados – Query Argentina, los cuales muestran que el triunfo electoral a nivel nacional será para el oficialismo.

En octubre se elegirán Diputados y Senadores, ¿a quién piensa votar?: A nivel nacional las preferencias son: 34,1% a Cambiemos, 30,1% al Peronismo (22,6% identificado con el FpV de CFK y 7,5% con el peronismo “no k” ), 18,4% al Frente Renovador, 5,1% a otros candidatos, y 12,2% no manifestó preferencia.

Y puntualmente, si la situación económica no mejora, 70% de los que votarían por Cambiemos mantendría su voto, 22% no y 8% no sabe. Y si la situación económica mejora: 20% de los que votaría al FPV-CFK podrían votar a Cambiemos, 70% no y 10% no sabe, 57% de los que votaría al Peronismo “no k” podrían votar a Cambiemos, 33% no y 10% no sabe.

Además, 51% de los que votaría al Frente Renovador de Sergio Massa podrían votar a Cambiemos, 34% no y 15% no sabe, 16% de los que votaría a otros candidatos podrían votar a Cambiemos, 58% no y 26% no sabe, 69% de los que hoy están indecisos podrían votar a Cambiemos, 14% no y 17% no sabe. (Latecla.info)