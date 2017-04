Padre Lucas: “si no están del todo contentos con la iglesia, sepan que igual pueden sumarse”

“Tengo 38 años, ahora cumplo 39 en julio y me ordene hace ocho años”, fueron las primeras palabras que intercambiamos en la entrevista con el Padre Lucas, el joven sacerdote que hace una semana tomó posesión como párroco de la Iglesia Santiago Apóstol.

Lucas, proveniente de Zarate, estuvo durante ocho años a cargo de la Parroquia de Fatima de esa localidad y fue capellán de la Escuela de Prefectura.

Se siente muy identificado con la Madre Teresa ya que Fatima, es la iglesia a donde concurren las hermanas Misioneras de la Caridad, la congregación dedicada a la atención de “los más pobres de los pobres” fundada por la Madre Teresa de Calcuta.

Allí Lucas compartía mucho tiempo con las religiosas con hábitos blancos con bordes azules, dedicadas a la atención de los más desprotegidos.

Reconoce que le cuesta el cambio y en Zarate están muy apenados con su partida hacia Baradero, en este periodo de adaptación el Padre Lucas Martínez, ya empezó con pequeños cambios y le entusiasma recatar la rica historia del catolicismo en nuestra ciudad.

Dice que trabajará por una iglesia inclusiva, que forme parte de la sociedad y volcada a los más necesitados.

¿Donde estuviste antes de Baradero y como han sido estos primeros días en la ciudad?

“Estuve en tres comunidades en dos de Campana y la tercera fue en la Fátima de Zárate que y bueno estoy contento de estar en Baradero y empezar a conocer un poquito esta ciudad con tanta historia, eso me gusta mucho también de Baradero, el hecho de tener ahí en el fondo del templo las reliquias de Fray Luis de Bolaños y de madre Camila, voy a empezar a leer un poquito sobre la historia de ellos para conocer donde estoy y que es lo que hay atrás”.

¿Antes el cura del pueblo pasaba toda su vida en la ciudad de destino, eso ya no es mas así por qué motivo?

“Después del concilio cambio un poco el criterio, también por la falta de sacerdotes. Es que también vos pensa que antes la sociedad era más así, antes la gente en general no se iba de su pueblo, de su ciudad, hoy cambió con la facilidad que tenemos vos fíjate hoy estoy en mi día libre y yo estoy a 80 kilómetros, antes era impensado que uno pueda manejarse de ese modo, es que la sociedad cambia y también la iglesia tiene que ir cambiando algunas cosas”.

¿Qué has podido conocer?

“Esta semana estuve en las dos capillas la Pompeya y la Medalla Milagrosa- muy lindas-, fui con el padre Arturo y me quedó ir a conocer Alsina que les prometí que el próximo domingo voy a ir celebrar la misa con las hermanas de Alsina y de a poquito voy conociendo todas las realidades que son muy diversas y con mucha vida gracias a Dios”.

¿Por qué estas tan identificado con la Madre Teresa de Calcuta?

“Tuve la gracia de estar en la parroquia donde estuvo la Madre Teresa de Calcuta escuchando misa en Zárate, porque estuvo en el año 1978 y en el 82 en Zárate- y es muy lindo cuando uno tiene una cosa así que es algo muy valioso y la puede presentar a los que vienen de visita, a los que están de pasada y que sepan que ahí pasó tal cosa y bueno acá tenemos lo mismo con Fray Bolaños y con Madre Camila, entonces saber que la primera comunidad cristiana de Baradero hizo tal cosa, debe ser de las iglesias de más historias de nuestra diócesis porque de hecho el pueblo es el más antiguo”.

¿Llegaste y al día siguiente volvió la Misa de las 07:30 Hs, bien tempranito?

“De martes a viernes estamos haciendo misa a las siete y media de la mañana, viene bastante gente y tiene un sentido, esto un poquito lo saque de Madre Teresa, ella tiene una oración muy bonita que yo antes de ser sacerdote era voluntario en algunas casas de ellas y siempre a la mañana temprano en las casas que se daba el desayuno a las personas con indigencias se nos invitaba a rezar una oración que más o menos lo que dice es agradecer a Dios cada mañana lo que el señor nos regala y saber que es una nueva posibilidad que Dios no da de ser mejores, entonces el poder ofrecerles a la mañana temprano un ratito de oración antes de salir a trabajar o antes de empezar las actividades, ese es un poco el sentido de la misa a la mañana y que habitualmente todas las iglesias principales de ciudad la tienen y está pensada en menos de media hora, que empiece muy puntual y que la gente que sepa que a las ocho menos cinco ya puede estar dirigiéndose a su labores”.

Has mencionado en Misa que necesitas gente con ganas de trabajar, una apertura mayor hacia la sociedad en su conjunto

” Hay que trabajar más en tener encuentros de comunidad más abarcativos, que los pequeños grupos que andan sueltos podamos también con conocernos unos a otros, por ahí algunos que no están del todo contento con la iglesia y que sepan que igual pueden venir a sumarse, madre Teresa decía que no hay nadie tan pobre que no pueda dar y nadie tan rico que no necesite, entonces todos tenemos algo para dar y tenemos nuestras necesidades”.

Seguramente hay mucha gente con ganas de sumarse, ¿Donde y cuando te encuentran?

“Yo a la mañana estoy disponible después de la misa de siete y media, la casa parroquial está al lado del teatro San Martín, la puertita lindera que tiene un timbre”

¿Por formación y por tus años junto a las hermanas Misioneras de la Caridad, sos un cura cercano a los mas humildes y bastante inquieto?

“Sí, quiero estar muy atento sobre todo a los que la están pasando mal, estoy al servicio de la comunidad cristiana en particular y la comunidad en general, entonces todo lo que pueda hacer lo voy hacer con mucho gusto, enfermos para visitar, casas para bendecir, de hecho lo dije el domingo en la misa que tiempos de pascuas es tiempo de bendición y estoy bendiciendo los hogares, en la secretaria hay un cuaderno donde se pueden anotar e iremos bendiciendo los hogares. En la página de facebook de la parroquia esta el link a la catequesis parroquial, que la vamos a extender un poquito hasta principio del mes que viene para poder sumar más chicos a la catequesis porque hay 50 anotados, mande a hacer unos pasacalles para poner en las escuelas y que los papás sepan que el mejor regalo que les podemos dejar a las nuevas generaciones es la fe, la fe es la que los va a sostener en los momentos de dificultad, lo que nos va a acompañar en las grandes alegrías de la vida, entonces es muy importante transmitir la fe.”