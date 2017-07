Padre Luis: “Quiero ser el cura Brochero de Baradero”

Hay coincidencias que son fatales, que pueden marcar a una persona de por vida y hasta torcerle o condicionarle su destino. Un caso concreto es el del sacerdote Luis Salvador Grassi, a quien le tocó cargar con la cruz de tener el mismo apellido que el popular cura (Julio César) acusado de pedofilia. Situación nada cómoda, claro está, y que generó más de una confusión, pero por la que no valía hacerse mala sangre y a la que siempre afrontó con humor: “Yo soy el original, no el trucho”, acostumbra bromear el hombre, nacido hace 62 años en la localidad santafesina de San Vicente y criado en la bonaerense Vicente López.

Así comienza la entrevista de la Revista de Escobar, llamada Día 32, realizada al sacerdote hace un tiempo.

El Padre Luis Salvador Grassi, llegó a Baradero hace unos días para instalarse como párroco de Portela y atender también las localidad de de Santa Coloma y Villa Lía.

Después de 27 años de Matheu, este cura gaucho le pidió al Obispo un lugar más tranquilo para continuar con su misión pastoral. Luis es conocedor de la comunidad de Baradero por su participación en las misas de sanación, actividad que seguirá desarrollando en la villa.

En dialogo con BTI habló sobre su nueva vida y aprovechó a pedir un sulky para poder recorrer el campo como corresponde y bromeó diciendo “Quiero ser el cura Brochero de Baradero”

¿Cómo has sido estos primeros días en Ireneo Portela?

“La verdad Portela me recibió muy bien, muy bien, ya tuve mi primer asado, mi primer invitación y bendición de una casa. Lo que más me maravilló fue el Colegio Agrario, fui dos veces a comer, así que ahora me van a tener que soportar varios almuerzos, les lleve galletitas para el desayuno que conseguí gracias a gente de Baradero que me conocen hace muchos años atrás cuando yo celebraba la Misa de Sanación en el Santiago Apóstol en la época del Padre Ritacco.”

¿Sigue haciendo misas de sanación, lo suyo es similar a lo del padre Barrera?

“Ya hice este domingo, algunas personas de Baradero se enteraron y fueron, pero no muchas porque fue un domingo de mucho frío, un viento impresionante. La misa mía es de sanación de los enfermos, la del padre Barreda es la misa de los enfermos, no de sanación”.

¿Cómo surgió la idea de instalarse en Portela, quizás me equivoque pero debe ser uno del los primeros párrocos allí?

“La idea ya la tenía en la época de Monseñor Sarlinga, yo le había planteado porque me había impactado mucho Villa Lía y Santa Coloma en las capillas con una atención rural, mi idea era vivir en Villa Lía. A Portela no la conocía, inclusive porque cuando quise entrar con mi pequeño gol, esquive tantos pozos que pegue la vuelta porque no llegaba más y no tenía idea donde estaba, porque son 28 km casi, son muchos. Me gustaría poder encontrarme con la señora Intendenta algún día para plantearle que nos arreglen el camino porque estamos a la buena de Dios”.

¿Cuáles son los cargos que le asignó el Obispo Pedro?

“Mi nombramiento es el siguiente soy vicario parroquial en la Nuestra señora de Lujan, en la Santiago Apóstol, vicario de Padua de Areco y a su vez soy Capellán Rural”.

¿Ya celebró misa en todas las localidades?

“En Coloma no he comenzado con las misas porque tengo que encontrarme con Luz Coloma, que voy a ir a ver, si Dios quiere, este fin de semana y nos vamos alternar con Villa Lía, porque a Villa Lía voy a ir sábado por medio, el sábado que quede libre voy a Santa Coloma. La capilla de Coloma es privada, no está la pusieron a nombre del Obispado”.

¿Cómo lo recibieron los porteleros?

“Hasta los pentecostales están contentos. Es una maravilla el lugar donde estoy parando, tiene una imagen del niño Jesús que es precioso Dios mío, la capilla es enorme, es grande. Hay que reunir la familia en Portela, que celebren su fiesta de aniversario, que vayan a la misa para celebrar por sus 25 o 50 años de casado y después hacer una fiesta para todo Portela, porque en Portela se conocen, es como una familia grande de 400 habitantes”.

¿Se moviliza en su auto por el campo?

“Ahora estoy en una campaña de conseguir un sulky y un caballito manso para que me tire, quiero ser el cura Brochero de Baradero. Quiero empezar con catecismo en la escuela rural que está a mitad de camino. Tengo muchas ganas, si consigo el sulky podre moverme mejor, llegar a los campos. Así que si alguien tiene uno en desuso bienvenido sea”

¿Ya tienen día y hora las misas de sanación?

“Las misas de sanación son los miércoles a las 17 Hs. en la Parroquia de Portela, es abierta a toda la comunidad y espero que se llegue la gente de Baradero hasta allí”