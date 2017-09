Paniagua: “Está el Estado para protegernos y la policía para defendernos”

Este jueves, un grupo formado por Concejales, funcionarios municipales, fiscales y el Comisario, viajaron a la ciudad de San Nicolás donde fueron recibidos por el Fiscal General Tanus y el Juez de Garantías Pratti, a quienes les plantearon la problemática que está viviendo Baradero con la nocturnidad y puntualmente con los hechos de violencia física, las peleas callejeras como las del último fin de semana, donde media docena de personas ingresaron al hospital con heridas, en algunos casos de gravedad.

El Concejal Guillermo Paniagua, del Frente Renovador Peronista, fue entrevistado pro FM Diferente, donde habló de las reuniones con los representantes de la justicia y contó lo vivido en carne propia con su hijo hace unas semanas;

Guillermo tu hijo fue asaltado por una patota hace unos días, ¿qué pasó?

“Mi hijo eran las doce y media, volvía con un amigo, ellos están haciendo la carroza con el colegio San José, y al llegar a la plaza Colon se le aparecen seis inadaptados porque otra palabra no pueden llevar, se les acercan y le pedían plata, mi hijo no tenia, ni plata, ni celular y en un momento el amigo que estaba con el sale corriendo porque se vieron superados , mi hijo intenta hacer lo mismo, pero logran pegarle en la cabeza, lo tiran al suelo, comienzan a patearlo, mi hijo intenta levantarse, vuelven a tirarlo al suelo, siguen pateándolo, lo siguen golpeando y bueno creo que las cosas no llegaron a mayores, porque frente a la plaza vive Julio Ávila que fue quien intervino y gracias a él dejaron de propinarle semejante paliza. El estuvo una semana y pico sin ir a la escuela porque estaba muy golpeado, por supuesto que hicimos la denuncia, vamos hacer la instancia penal, pero muchos datos de quienes han sido no tenemos, el no los conoce, fue muy golpeado, con escoriaciones en las rodillas, en los codos, las manos, marcas de las patadas en las costillas, un corte en la nariz, pero bueno es lamentable”.

¿Cómo papá debe haber sido muy complicado?

“A uno en ese momento se les vienen pensamiento de los peores, vos queres agarrar y salir a buscarlo, pero bueno es un acto de irracionalidad que te viene por un segundo, que después lo pensas fríamente y decís que voy a ganar con esto si los que tienen que tomar las medidas son otras personas. Esta el estado para protegernos y la policía para defendernos”.

¿Que pensas de lo ocurrido el fin de semana pasado, con el video que se hizo público?

“Nosotros tuvimos acceso al video de las cámaras y es algo increíble, porque a los policías que estaban de civil se bajaron estos muchachos y los agredieron por nada. Es algo que venimos padeciendo desde hace mucho tiempo y cada vez se viene agravando mas por la incidencia de la droga, la incidencia del alcohol, hay muchos factores que lamentablemente están poniendo en riesgo a nuestros jóvenes y lo más triste de esto es que los chicos de 16 y 17 años quieren salir, quieren divertirse y por esta manga de inadaptados no puede ser que le tengamos que coartar la libertad que desea tener todo adolecente”.

¿Cómo les fue la reunión con las autoridades judiciales?

“Nosotros ya el día lunes a la mañana en la reunión de labor plateamos este tema de la urgencia de tener una audiencia con el fiscal general, primero planeamos la reunión con la Intendenta que la tuvimos ese mismo lunes por la noche y luego el jueves nos recibió en Dr. Tanus quien nos recibió ayer a las diez y media de la mañana, la verdad que yo por lo menos me vine bastante conforme con la reunión, el fiscal se mostró muy predispuesto, nos atendió una hora y media, pudimos explicarle la situación, les dio todo su apoyo a los fiscales que estaban presente, su apoyo a la policía y que tienen las herramientas como para actuar en el marco legal.

Les dijo a la policía que ellos están para el control y el orden de la paz social, que esa es su principal función, que ellos tienen la facultad mediante la ley de contravenciones de efectuar detenciones ante la presencia de personas que estén alterando el orden público. Ayer también solicitamos hablar con el Dr. Pratti, el Juez de Garantías, que atendió un grupo más reducido de tres personas, pero el juez dijo que si él tiene en la causa todo lo necesario para condenar una persona lo va a hacer, pero él se rige por lo que marca la ley y si no hay denuncias y no hay pruebas necesarias, no puede hacer nada”.

¿Por tu experiencia en el ámbito penal, como se soluciona esto?

“Yo creo que estamos ante una gran problemática, necesitamos urgente una mejora del Código Penal, así como se hizo una reforma del Código Civil creo que hoy los legisladores nacionales deben sentarse y evaluar una reforma del código, porque el delito ha evolucionado y hoy tenemos delitos como el hurto, como el daño que no son punibles y creo que ya necesitamos urgente una reforma porque tenemos un código muy viejo y que no satisface la necesidades del vecino. Vos fíjate que el caso tan mentado debía haberse caratulado como tentativa de homicidio, porque hubiéramos estado hablando de otra cosa si este salvaje seguía golpeándolo de la forma en que estaba”.

¿Este fin de semana habrá más vigilancia en las calles?

“Sí, este fin semana va a haber más presencia de efectivos en la calle, pero insisto que es necesario modificar otro tipo de cosas, porque mañana los efectivos se van y va a volver a pasar lo que ha venido pasando, pero bueno la predisposición de todos esta y creo que esto es un conjunto de engranajes que cada uno tenemos aportar algo para que esta maquinaria funcione y que no tengamos que lamentar ningún hecho más grave, porque eso sería terrible para esta comunidad.”