Pato Luna: “Voy a quedarme en Atlético, me debo al club que me ha dado muchísimo”

Si bien ha generado muchas polémicas por algunas de sus reacciones, como por ejemplo la expulsión en semifinales del Federal C, Maximiliano “el pato” Luna es un jugador talentoso, un distinto, esos jugadores que cuando están en su mejor nivel te dan la tranquilidad de que goles no van a faltar.

El pato fue clave, como muchos, para el ascenso de Atlético y con tres partidos menos fue uno de los goleadores del equipo que dirige Gustavo Fortunato.

BTI dialogó con él sobre distintos temas, su llegada al negro, sus reacciones, el ascenso y su futuro.

Vos sos oriundo de Pergamino, ¿Como llegaste a Atlético?

“Fue en una copa Federación que yo jugaba para Carabelas de la liga de Rojas cuando me vieron. Ese año jugamos en la ida empatamos 2 a 2 en rojas y convertí un gol y en la vuelta acá en Baradero perdimos dos a uno e hice otro y creo que les abre gustado por el estilo, la manera de jugar que estaba teniendo en esos momentos y ahí Gustavo Chena al terminar el partido me habló, quedamos en contacto y se dio la posibilidad de que venga para acá”.

¿A pesar de las complicaciones por la distancia decidiste venirte?

“Vine porque decidí cambiar de aire- hacía cinco años ya que estaba en el otro Club- y la verdad que fue un esfuerzo grande, venir en micro, los días de partidos levantarme a las ocho de la mañana y salir para acá, para tratar de jugar, la verdad fue un esfuerzo grande, por suerte el Club después me dio una mano con el laburo y ya me quede acá y difícilmente me vaya, estoy muy cómodo y es mi segunda casa Baradero”.

¿Cómo analizas tu actuación en el Federal C?

“No arranque bien el torneo, creo que tampoco pude hacer una buena pre temporada porque por el tema del laburo se complica muchísimo, después fui tratando de ponerme a punto y después empezamos a levantar todos y la verdad que contagia, por suerte se dieron los goles, se dieron los resultados y lo cierro lamentablemente con una expulsión tonta- de un nene- que no tendría que haber tenido”.

¿Imagino que te arrepentiste mil veces por esa reacción que te dejó afuera de la final?

“Fue una reacción mía que no tendría que haber existido, porque la verdad de esas cosas me han pasado muchísimo durante el torneo, me comí una trompada terrible en los cuartos de final y no hice nada y la verdad que por una boludez me termino perdiendo lo más lindo del torneo, pero bueno lamentablemente paso eso, adentro de la cancha las revoluciones están a mil y uno a veces no se da cuenta y después se arrepiente”.

¿Al final de ese partido el árbitro te dijo que jugarías una final?

“El árbitro me hablo muy bien, fue muy respetuoso y lo que primero me dijo es que soy un boludo por lo que había hecho y la verdad que tenía mucha razón, lo trate de charlar para que no me hiciera un informe grave, ni nada y me dice que me vaya tranquilo que tal vez tenga la posibilidad de jugar la final de vuelta, se ve que el árbitro me hizo un informe leve, pero los que deciden que son los del tribunal de AFA y bueno lamentablemente me dieron dos fechas”.

¿Cómo viviste el partido en La Plata?

“La verdad que muy nervioso, yo me fui el sábado con el resto de los chicos, cene con ellos, almorcé con ellos, estuve todo el tiempo con ellos, me quede en el vestuario solo mirando el partido porque sinceramente no tenía ganas de estar en la tribuna, ni de pasar ese mal trago de que alguno me dijera mira el partido que te estás perdiendo, entonces me quede mirándolo por una ventanita y cuando fue la serie de los penales salí para el lado de la cancha, me quede con Lucas Pulimeni que estaba expulsado y pude ver bien los penales y ya estar adentro de la cancha y la verdad que se sufre muchísimo estando de afuera”.

¿Vas a seguir en Atlético?

“Quiero dejar bien en claro que voy a quedarme en Atlético, me debo al club y la verdad que me ha dado muchísimo durante estos años que estuve acá y creo que jugar un federal B con el Club que me ha dado mucho va a ser una responsabilidad grande también y vamos tratar de seguir demostrando que estamos para cosas importantes, tratar de mantener la categoría y de llegar en lo posible lo más lejos en el torneo, pero también debo aclarar que estoy agradecido con la gente de Sportivo, me ha tratado muy bien a pesar de la rivalidad que existen entre los dos clubes, desde el primer día que llegue me trataron con mucho respeto y hasta el último partido recibí las mejores cosas y la verdad que estoy muy contento también por eso y si existía la posibilidad de volver, la verdad estoy muy agradecido por esto también, pero me quedo en el negro”.