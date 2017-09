Patricia Bullrich llamó a Mirtha Legrand para explicarle cómo está el caso Maldonado

Las declaraciones de Mirtha Legrand en Intrusos sobre Mauricio Macri y el caso de la desaparición de Santiago Maldonado sigue teniendo repercusiones. La diva reveló que la ministra Patricia Bullrich la llamó para explicarle cómo iba el caso.

Días atrás, Mirtha brindó una sorpresiva entrevista telefónica a Intrusos, donde, entre otras cosas, dijo: “El caso de Maldonado está muy politizado, y también por el gobierno, que creo que el presidente dio la orden de que no se hable más del tema, pero ya está instalado y se sigue hablando porque la gente se asusta que alguien desaparezca”.

Consultada por la cámara de Intrusos sobre la repercusión de sus dichos en el programa, la conductora contó que la llamaron “de muchos lugares”.

“Me dieron explicaciones… la ministra Bullrich, que le había pedido el presidente (Mauricio Macri) que me llamara”, reveló. Y agregó: “Me iban a mandar unos videos para que yo viera toda la obra que había hecho la ministra. Bueno, eso lo leí en los diarios. Lo que más me preocupa, como a todos los argentinos, es que no aparezca Maldonado”.

Al preguntarle si quedó conforme con la explicación, Mirtha fue contundente: “No”. “Es una cosa que no se puede creer que en democracia desaparezca alguien. Cualquiera de nosotros puede desaparecer. No se lo encuentra hace un mes, creo que estuvo mal hecha la investigación, deficiente… y así están las cosas. No sabemos si está vivo o muerto. Me pongo en el lugar de su mamá, de su familia. Yo no soy política, soy una ciudadana que paga sus impuestos, y muchísimos, que puedo expresarme libremente“, se defendió.

“Sabe que el gobierno la escucha mucho a usted”, insistió la prensa. “Bueno, la ministra (Bullrich) me llamó y me dijo que el presiente le dijo que me llamara“, especificó.

Por otro lado, al preguntarle sobre posibles negociaciones para entrevistar a Cristina Kirchner, “La Chiqui” aclaró: “Nunca hicimos el avance. Las gestiones no las hicimos”. “Del lado de Susana sí las hicieron y creo ahora las están haciendo del lado de Marcelo Tinelli“, agregó.

Y volvió a remarcar que el sketch que hizo el conductor de ShowMatch con Martín Bossi en la piel de la exmandataria “no me gustó”. “Bossi me parece un genio pero eso no me pareció feliz. No estaba bien hecha la imitación. Se lo veía muy tenso a Marcelo. No me gustó, no me satisfizo. Y creo que a nadie le gustó. El tema no era para bromear… es muy serio”.

Por último, recordó que el abogado de CFK, Gregorio Dalbón, aseguró en Nosotros a la Mañana que Cristina nunca iría a los programas de Mirtha por las declaraciones de la diva contra la expresidenta.

“El abogado de ella dijo que al único programa que no vendría sería al mío. Y me parece bien que no venga”, concluyó Legrand.

