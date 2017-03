Esta fue la frase que insistentemente el comerciante chino le decía a la intendente Antonijevic, cuando depositó la caja en la mesa del despacho. Fueron pocos minutos donde la Jefa Comunal le explicó que la obra suspendida no estaba dentro de lo que exige la Ley, pero Chen simulaba o no entendía y repetía “Pava China buena, proba pava China, mujer”.

Este intento de coima, fue cubierto por la mayoría de los medios de prensa donde se destaca la actitud honesta de Antonijevic, algo que debería ser normal y no sorprender a nadie.

Otros, vaya a saber por qué razón, intentan sacar de contexto el hecho y lo interpretan como una operatoria de prensa para mejorar la imagen de la intendente ante la crisis laboral que vive Baradero, algo tan rebuscado que si uno lo piensa un poco es casi imposible de llevar adelante.

También hay quienes se preguntan cómo puede ser que en poco más de un año ya tuvo un intento de coima esta gestión y que a la anterior, de 12 años, nunca le pasó o al menos nunca se hizo público.

Pero más allá de las especulaciones, los dimes y diretes de acuerdo a las conveniencias, el intento de soborno existió y la Intendente Antonijevic en esta entrevista explica con todos los detalles, como sucedieron los hechos;

¿Podemos repasar paso a paso lo que ocurrió con el chino?

“Este señor presenta un plano de obra de un terreno donde está construyendo- que es correcto el plano-, pero cuando la gente de planificación va a ver la obra, se da cuenta que está poniendo las columnas al final del terreno o sea que está tratando de cubrir todo el terreno con edificación cosa que no se puede, se debe dejar un 40 % sin construir. Yo había tenido un cruce con él acá antes de entrar a la oficina un día, porque el me apuraba diciendo que hacía 15 o 20 días que no le firmaban, yo la verdad que no sabía muy bien a qué se refería, ahí me interiorizo un poco de la situación y me entero de que se trata, no es que la municipalidad no le firmaba, sino que le había suspendido la obra hasta que regularice la situación.

En ese momento yo le dije mire usted no tiene que hablar conmigo, usted tiene que poner algún profesional de su confianza que se interiorice y le explique qué es lo que está pasando acá, porque no es que nosotros nos negamos a firmar, nos negamos a firmar en infracción a la ley”.

“Usted en China tiene leyes y las tiene que cumplir, en Argentina pasa lo mismo”

“Despido una persona que estaba reunida serían las diez y media de la mañana y cuando abro la puerta estaba este señor sentado con una caja, acompañado de otra persona, se levanta rápidamente, pide hablar conmigo, la verdad es que teníamos una mañana muy complicada y sabía que no íbamos a tener mucho tiempo y tampoco quería dejar que se quede esperando quien sabe hasta qué hora, que yo tuviera algún lugar, entonces le digo que pase porque sabía que iban a ser cinco minutos porque iba a ser por el mismo tema donde yo no tengo mucho que ver.

Me pide que le firme y yo le dije que no, que no le puedo firmar, le trato de explicar nuevamente la situación, él me insistía y me decía que a dos le habían firmado- no sé en qué época, en mí gestión seguro que no- le dije mire yo no sé qué pasó antes, yo se la situación actual, yo la verdad que a usted no lo puedo entender bien y usted a mi no me entiende bien, por favor busque un profesional y que se dirija al área de planificación y ellos le van a explicar, nosotros queremos que usted trabaje, pero no podemos dejar que construya en estas condiciones, busquemos una solución alternativa, que se comuniquen los arquitectos y en todo caso usted si propone algo que sea viable, aunque no de exactamente puede buscar en el Concejo Deliberante una excepción.

Usted en China tiene leyes y las tiene que cumplir, en Argentina pasa lo mismo, si usted no cumple una ley, usted sabe lo que pasa allá, y acá es lo mismo y usted me está pidiendo que yo firme algo que va en contra de lo que dice la ordenanza y no lo voy hacer”.

“Pava China buena, proba pava China, mujer”

“Cuando se está retirando, pone la caja en el medio de la mesa, yo estaba enfrente, me la corre hacía a mí, me dice que me dejaba una pava China y yo en el contexto que venía la charla, le digo le agradezco pero no recibo regalos, se la corro para el lado de él y me vuelve a decir que por favor que la pruebe, que era una pava China buena, proba pava China, mujer, era una pava rosa llamativo el color, la verdad es que a mí me dio cosa seguir insistiendo en el rechazo y quedo la caja ahí y él se retiro, mi asistente Luciana entra en ese momento y entonces le explique que había estadio hablando con este señor, le digo fíjate si hay que patrimoniar esto, y cuando abro la caja, me encuentro con que dentro de la caja había fajos de billetes de cien, una suma que después nos enteramos que eran 100 mil pesos, distribuidos por toda la caja, todos prolijos.

En ese momento sentí una sensación de rechazo, de indignación, de que hacer, le pedí a Luciana que lo vaya a buscar al Chino, Luciana no entendía por qué hasta que ve lo que había, la puerta del ante despacho estaba entre abierta, estaban Antonio Pando y Mariano De Vincenzo, los llamo le pido que vean, que llamen a la policía, porque la realidad es que yo sentía que me estaban dejando algo no sabía con qué objeto, puede ser que me haya querido regalar una pava y no sabía que la plata estaba adentro, que es lo que uno busca en una respuesta razonable y la otra intención que es justamente te dejo esto y después paso a buscar la firma.

Lo que hice fue llamar a la policía constataron todo, corroboró que era lo que había dentro de la caja que era un total de 100 mil pesos en 10 fajos de 100 y la pava eléctrica, envolvieron todo el contenido de la caja, lo fajaron firmamos todos los testigos y se inicio la denuncia penal correspondiente.

Me dicen que es la misma persona que tiene el supermercado frente a la comisaria en calle Gorriti, en realidad se llama Chen Wen me entere después”.

“Como funcionaria pública no estoy exenta de hacer lo que haría cualquier vecino decente”

“Lo que me pasó ayer me sigue pasando hoy, esta cuestión de estupor de decir ¿Qué significa esto? lo que nos preguntamos todos en definitiva, que se acostumbra a que esto ocurra, que este naturalizado que las cosas salen por una vía que nosotros no aceptamos y la verdad es que me llama mucho la atención y te da un poco de tristeza, hoy llegue y había a las ocho de la mañana un canal de televisión nacional, canal 13, que estas noticias sean tan rimbombantes cuando hay muchas otras cosas que por buenas o por malas tendrían que tener mucho más espacio mediático me da pena. A mí me encantaría que vengan los medios cuando inauguremos la universidad o a tomar los problemas que tenemos con esta ola de reducciones laborales que tenemos en la ciudad.

La verdad que uno siente que todo el mundo te llama por estas situaciones que deberían ser las normales, yo como funcionaria pública no estoy exenta de hacer lo que haría cualquier vecino decente.”