Pederiva “el espíritu de esta solicitada no es herir a nadie, sino llamar a una reflexión”

El Presidente del Centro de Comercio e Industria de nuestra ciudad, Francisco Pederiva explicó los motivos por los cuales, junto a otras instituciones, redactaron la solicitada a la que titularon “Ingredion somos todos” y que generó malestar en los integrantes del SOERM quienes consideran que esta gente nunca acompañó su lucha ni las de los otros trabajadores de las empresas que cerraron.

¿Por qué y cómo surge ahora esta solicitada?

“El lunes a la noche hubo una reunión en el Centro convocada la cámara PYMES y la Cámara de Transporte que trabajan junto al Centro de Comercio mancomunadamente con la comisión directiva, fue una reunión a la que asistieron unas 45 personas. Realmente cuando uno habla de Ingredion piensa que son los dos cientos y picos de empleados que tiene la planta, pero el lunes a la noche yo me lleve una sorpresa al ver mucha más gente afectada y son gente que detrás de esas personas hay un montón de trabajadores y cuando más o menos se cuantificó había directamente unas 400 personas que dependían de estas empresas. Gente que directamente le facturan a Ingredion y que desde que empezó este conflicto no están facturando y que desde que se empezó a apagar esta luz, hace 60 o 90 días, están facturando mucho menos y los están llevando a un lugar muy complicado, en algunos casos no están pudiendo afrontar los sueldos, las cuotas de los camiones, los compromisos que tienen , porque la mayoría de ellos tienen el 100 % de su facturación ligada a Ingredion, muy pocos tienen algo un poco más disperso, pero cuando vos vez esta realidad te das cuenta de lo complejo que es que la planta esté parada, porque esta gente que no factura, no cobra, entonces tampoco puede hacerse cargo de sus compromisos”.

¿Qué pasó en la reunión?

“Fue una reunión donde se debatieron un montón de cosas, un montón de ideas, un montón de formas y ahí es donde surge tratar de llamar a la reflexión para ver de alguna forma como se podía deponer algunas actitudes y lo más grave de todo esto es cuando empieza a rondar el fantasma del cierre de Ingredion que todos decimos que no puede ser y realmente cuando uno empieza a ver las cosas que han ocurrido en los últimos años en Baradero y en el último tiempo, quien puede afirmarlo que no puede ser y sí esto fuera así realmente sería un caos total para nosotros, sumado a lo que ya estamos transitando con el cierre de Atanor, Germaíz, el otro problema por desgracia que tuvimos en Alsina con la empresa que se prendió fuego Magnifresh que albergaba un montón de trabajadores y por causas externas quedó un montón de gente sin trabajo.

El comercio está pasando por un momento terrible, que este miércoles justamente nos reunimos en el Centro de Comercio para ver entre los comerciantes como podemos debatir y encontrar un punto de solución, estamos pasando por una situación muy difícil por eso el espíritu de esta solicitada no es herir a nadie, sino llamar a una reflexión”.

¿Son los efectos colaterales de la fabrica parada?

“Esto es una realidad y es que el trabajador que no tiene una relación directa, que no es empleado, pero termina siéndolo porque es un persona que le factura a la empresa y que hoy no puede facturar y no puede cobrar su sueldo, esa persona hoy no percibe su facturación, su salario y no puede hacerse cargo de todos los compromisos que tiene, porque esa persona por debajo del tiene sueldos que afrontar, tiene cargas sociales que afrontar, tiene luz que pagar, tiene una cantidad de cosas que afrontar y no tienen cobranza, porque no trabajaron”.

¿Por qué se hace ahora?

“Vos fíjate esta reunión se pide prácticamente a los 20 días del conflicto, no es que se pide a los dos días o a los tres, porque un conflicto dura unos días, una semana y se termina y esto viene prolongado en el tiempo y cuando ronda ese fantasma del cierre todo el mundo entra a pensar y la preocupación es muy grande.”