“Pelucas Solidarias Baradero” en Telenoche

El lunes, el noticiero más visto de la televisión Argentina, Telenoche emitió un informe de ocho minutos sobre “Pelucas Solidarias Baradero”, donde un equipo especial se acercó hasta nuestra ciudad y entrevistó a las protagonistas de este emprendimiento solidario que no deja de crecer.

Un orgullo para toda la comunidad contar con estas maravillosas personas que se destacan haciendo una tarea muy valiosa destinada a mujeres en tratamiento oncológico, donde se les presta una peluca de pelo natural donado, para ayudarlas a transitar ese duro camino.

Pelucas Solidarias, hoy está sobrepasada ante tanta demanda y esperan que el informe sirva para replicar su accionar, que haya más “pelucas solidarias” en diferentes puntos del país.

Jimena Ferrer Lozano, la iniciadora de esta idea que nació porque quería hacerle una peluca a su amiga, habló con BTI sobre el informe y la idea de sumar a más mujeres que realicen esta difícil pero reconfortante labor;

¿Cómo vivieron el informe de Telenoche, con tanta trascendencia a nivel nacional?

“Lo vivimos bien, contentas, nosotros necesitamos de la difusión, porque la difusión para nosotros es súper importante, no es por salir en Telenoche, a nosotros lo que nos interesa es que hay un montón de mujeres que gracias al informe nos conocen y por intermedio de eso pueden acceder a una peluca, como también hay un montón de mujeres que por ahí tienen ganas de hacer algo solidario y quieren replicar nuestra idea en otra localidad, que eso también es otro de los puntos básicos de haber formado este grupo. Que se replique, porque no podemos llegar a todos los puntos cardinales del país, las distancias acá son muy largas, entonces es la única manera”.

¿Están con mucha demanda?

“Anterior a las fiestas tuvimos mucha, te digo por ejemplo que hemos entregado hasta 12 pelucas por sábado, que lleva un desgaste emocional muy grande y mucho de tiempo de trabajo también. Hoy es un caos la pagina acabo de mirar y tenemos 1013 mensajes, ahora nos desborda, así que ahora a trabajar, manos a los pelos, calzarse la máquina de coser y trabajar, trabajar”.

¿Cuántas son las que trabajan?

“A veces somos diez, a veces somos quince, a veces un poquito más, a veces menos, esto es solidario y es voluntario, el que puede va, esto no es una obligación, pero bueno es tan atrapante la causa que creo que uno también deja de lado la familia y obligaciones por ir”.

¿Debe ser muy movilizante, no es fácil, como reaccionan emocionalmente?

“Si bien nosotras sabemos que estamos para esta causa, es muy movilizante, cada una de nosotras dejo un montón de horas para que esa mujer que vino bastante triste, se vaya feliz, eso también te moviliza y mucho, porque vos decís el granito de arena que yo puse mira en lo que se convirtió. Nadie viene contento a buscar una peluca, son las menos, cuando se van ese abrazo fraternal que te dan, cuando se llevan la peluca y te dicen gracias, tengo pelo y vos le decís claro que tenes pelo, pero también eso te moviliza para decir el otro sábado voy más temprano, me quedo más tiempo sentada y coso un rato más”.

¿Crees que el informe ayudará a que haya más “pelucas solidarias” en otros lados”

“Ya en la página con la nota de ayer como hicieron mucho hincapié que nosotros la queremos replicar ya dos o tres nos escribieron para ver como hacen para poder venir a aprender”.

¿Cuánto se tarda en hacer una peluca ahora que están mas entrenadas?

“Las más duchas en tres horas te confeccionan una peluca, pero para que te hagan esa peluca te la pueda hacer en tres horas, tenemos que haber muchas más sentadas en la máquina de coser haciendo cortinas de pelos y es ahí donde tenemos el embudo porque es lo que más tiempo te lleva, una cortinita de 30 cm lleva diez pasadas de máquina de coser y en una peluca necesitamos cuarenta de esas cortinas”.

¿Y la donación de pelos sigue, no tienen faltante de pelo?

“La donación de pelo no para, María Marta explicaba en la nota que el cartero es parte de si familia, llegan a la casa de María Marta y de Loreley Yaques y va todos los días, la gente no para de ayudarnos, nosotras estamos unas agradecidas”.

¿Imaginaste alguna vez que esto iba a crecer tanto?

“La verdad que nunca me imagine, yo le dije a María Marta Conderanne hagamos pelucas porque si una mujer hace en Gualeguachú nosotras también las podemos hacer. María Marta me dijo que sí, que no, que yo era loca y arrancamos con Mercedes Cardozo y se unió Daniela Mangini también, nunca ninguna de la cuatro que empezamos imaginamos esto”.

¿Un dato no menor, cuanto sale en el mercado una peluca?

“Una peluca de pelo natural oscila entre 15 y 20 mil pesos”.

¿De qué manera está estructurada la entrega de las pelucas a los solicitantes?

“Nosotros le hacemos un contrato de comodato en la que le prestamos la peluca por seis meses, se comprometen a cuidarla y a los seis meses hablamos por teléfono, vemos como esta si le creció el pelo, si terminó el tratamiento, si el médico le dijo que tiene que hacer más quimio, entonces vas a necesitar la peluca más tiempo y se extiende el contrato. Lo que nosotros pedimos que cuando crezca el pelito, cuando el tratamiento termine, que nos devuelvas la peluca, porque esto es una cadena, nos cuesta un poco la devolución. Como una mujer estuvo en la lista de espera para venir a buscarla y se la pudo llevar, hay otras tantas mujeres esperando”.

Como decías al principio, la idea principal hoy es que se contagien otras personas, que como lo hicieron ustedes otros también lo pueden hacer;

“El fin de la nota es que crezcan este tipo de organizaciones, no salir en Telenoche, mas pedidos son más mujeres que podemos ayudar, el fin de la nota está cumplido.”