Pena: “Para mí a Carossi se le terminó”

Veronica Pena, quien fue concejal opositora en la gestión carossista, intentará volver al Concejo Deliberante, como la primer candidata radical de la lista de Cambiemos, ocupando el tercer lugar en la boleta, detrás de Rosana Fallet y Martín Cárdenas.

Veronica quien además fue secretaria privada del Intendente Marío Valenti, habló con BTI sobre este nuevo desafío;

¿Volves al ruedo?

“La verdad que a mí me gusta mucho esto del Concejo, así estamos otra vez en el ruedo y vamos a ver qué pasa. Siempre estoy en contacto, de hecho hablo siempre con Carlos Olmos, que somos muy amigos, pero bueno me gusta, la militancia en el partido jamás la deje, es decir que estoy en el tema haciendo política”.

¿Si accedes será la primera vez que estarás en la bancada oficialista, al menos los primeros dos años?

“Sí la verdad que sí, siempre estuve del lado de la oposición, siempre ser oposición es como más fácil, pero bueno veremos cómo es estar desde este otro lado si es que asumo por supuesto”.

¿Por qué esta tan dividido el radicalismo que aun no se ha debatido internamente lo fundamental que han sido esta estructura de tantos años para que gane el Pro?

“Creo que nosotros veníamos medio mal, la peor época del radicalismo fue la elección de Moreau, ahí vine la destrucción de partido radical, por eso me parece que si no nos juntábamos todos- pero a todo nivel- porque lo mismo pasaba en Baradero si no hubiéramos estado todos juntos creo que no lo hubiéramos logrado.

Si ustedes me hablaban de votar a Macri hace cinco o seis años atrás obviamente que jamás en mi cabeza se me hubiera cruzado votarlo alguna vez en mi vida, pero bueno la circunstancias nos obligaron- nos obligaron a nivel UCR, a mí como afiliada-, porque no quedó alternativa, pero también tengo que reconocer que si la UCR no se metía en el paquete tampoco íbamos a llegar a nada en ninguna elección. También por otro lado creo que fueron muchos años de un gobierno de mucha decidía, de mucho robo y va a llevar años, él se equivoco- por Macri- en asumir el 10 de Diciembre y decir bueno de acá arrancamos de cero.

¿Cómo ves la gestión de Antonijevic?

“Bueno las obras se ven, creo que están mejorando mucho el estado edilicio de las escuelas, creo que este año y medio que lleva Fernanda se han hecho un montón de cosas que están a la vista y se que tiene un montón de cosas para anunciar antes de fin de año que se lo voy a dejar a la Intendenta no lo voy a ir anunciando yo”.

¿Qué hubieras hecho diferente?

“Yo hubiera cambiado un montón de empleados ahí adentro- de lugar más que nada-, funcionarios que han quedado por ejemplo y no se sabe que hacen”.

¿Pensas que está es la última elección con Carossi de candidato?

“No entiendo porque se presenta de vuelta, porque no se queda en la casa tranquilo, no se a que quiere venir a la municipalidad nuevamente, pero bueno cuando a uno le gusta la política es así, por ahí se sentirá mal afuera de todo esto, para mí se le terminó, creo que el peronismo dividido nos beneficia a nosotros y le resta a él.”