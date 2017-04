Hoy 8 de abril de 2017 morí con vos Micaela (digo hoy porque tenía la esperanza de que aparezcas con vida, sana y salva). Morí y murieron tantas mujeres, porque Wagner no violó a 3 o 4, sino que todas fuimos víctimas de él, porque sigo sosteniendo que si TOCAN A UNA, TOCAN A TODAS!

Se cagaron en nuestra libertad, en nuestros derechos, en nuestras esperanzas de que aparezcas con vida, se cagaron en nosotros LAS MUJERES o las putitas, las zorritas como la mayoría de los HDP nos llaman. Qué golpe tan bajo nos dieron que no alcanzó con violarte sino que te arrebataron la vida…

Tengo un nudo en la garganta que no me deja respirar, que no me deja ni largar el llanto.

Es Imposible igual no derramar una lágrima cuando fuimos tantos lo que rogábamos y rezábamos para que vuelvas bien.

Perdón Mica, por ser tan ignorante y salir un día con un pantalón corto y una musculosa un día de verano con 40º, perdón Mica por salir una noche tomar un par de tragos y bailar, perdón Mica por las tantas veces que me mire en el espejo y pensé dentro mío si estaba linda, bien arreglada porque al fin y al cabo nos meten en la misma bolsa. Nos juzgan sin conocernos. Porque es más fácil señalarnos con dedo que mirarse uno mismo.

Ayer fueron Ángeles, Candela, Kiara, las mochileras.. Hoy te tocó a vos y mañana a quien? Parece que juegan a la ruleta rusa con nuestras vidas porque mañana podes ser vos que estás leyendo esto o yo.

Ya no puedo gritar NI UNA MENOS o VIVAS NOS QUEREMOS porque no tengo más fuerzas, porque estoy partida en mil pedazos porque perdí el coraje y me ganó el miedo; sin embargo me sigo preguntando hasta cuándo?

No puedo decir que en paz descanses porque siento seria cruel de mi parte, después de tanto dolor que seguro habrás pasado. Quiero gritar justicia pero se me quiebra en dos la voz. PERO SI ALGO TE PUEDO DECIR ES QUE LAS HACE LAS PAGA, QUE HAY UN DIOS ALLA ARRIBA QUE TODO LO VÉ, QUE TODO EN ESTA VIDA VUELVE, y que Sebastián Wagner, ese hijo de re mil puta que te mató las va a pagar, PORQUE ESTA PROHIBIDO OLVIDAR

Adiós Mica y danos la fuerza para decir BASTA.. Hasta pronto.

Betiana Martin (Baradero)