Petti, preocupado por la salud de su hijo y el efecto Michael Jackson

Los rumores sobre una presunta internación de Felipe Pettinato por adicciones corrieron rápido y fue su propio padre el encargado en aclarar la situación. Consultado por la revista Paparazzi, Roberto Pettinato aclaró que su hijo no tiene un problema con las drogas, aunque reconoció que está preocupado por su salud.

“Esa información es vieja. Lo internamos a fines de noviembre. Y no, no fue por drogas. ¡Ojalá fuera por eso! Felipe no consume ningún tipo de drogas, lo que no consume es comida. Es un drama que no te come”, explicó el conductor.

La internación que despertó los rumores tuvo como eje el problema alimenticio del joven, conocido por su obsesión por parecerse a su ídolo, Michael Jackson. “Estuvo una semana internado y ahora está como un tipo normal, dentro de lo flaco que es”, precisó el ex Sumo.

Pese a que la internación ayudó a que Felipe recuperara gran parte del peso que había perdido, Pettinato reconoció su preocupación por el fanatismo de su hijo. “Entiendo que para ser Michael Jackson tengan que ser delgado, ¡pero dejate de joder! Me dice que pesa y mide lo mismo queMichael y a mí me chupa un huev…”.

www.bigbangnews.com