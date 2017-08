Picante charla entre Mirtha y Suar por el spot del Día del amigo

Mirtha Legrand sacó a luz un tenso momento que vivió con Adrián Suar cuando en El Trece eligieron sólo a Marcelo Tinelli para hacer el spot del Día del amigo con Susana Giménez.

El director de Programacion de ese canal contó que Mirtha le hizo un reclamo por haberla déjado afuera del sopt.

S: Se filma el spot y ese día me di dije ‘yo la tendría que llamar a Mirtha’. Te lo juro por Dalma y Yanina. Intuí una situación. Diez minutos después, Whatsapp de Mirtha. ‘¿De quién fue la idea, Adriancito?’ No llegué a contestar y aparece un mensaje de seis metros diciendo el dolor que le había causado”.

M: Pensé que podría haber sido. Pensé SU MAR LE. Por Legrand.

S: Le expliqué que era uno de cada canal. Me dijo unas cosas un poco fuertes, me pidió que no la llame nunca más.

M: Es una cuestión de dolor, me produjo dolor, no vanidad. Me sentí ninguneada.

S: Nosotros te amamos en el canal.

M: Quizás hice mal en traer esto. Y ahora sacaron la publicidad esta, ¡viste que me sacaron una!

S: Me conmueve que te sigue importando eso, estabas muy dolida y yo te juro que te entendí.

M: Voy a confesar una cosa, lloré. Se me llenaron los ojos de lágrimas.

S: HablÉ con nacho. Le dije ‘Nacho, aflojame a la abuela. Hablá, decile que no fue en contra de ella’. Y Nacho me dice: ‘¡yo estoy tan enojado como ella!’.

M: Y no gustó mucho esa publicidad. Yo soy una mujer resentida… ¡Pero hasta el fin de mis días te lo voy a decir esto!

