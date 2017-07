Pio: “Hice una pretemporada muy buena, con ganas de volver a estar en el mejor nivel”

El Club Deportivo Unión San Felipe, es un club profesional de fútbol de Chile, de la ciudad de San Felipe en la Región de Valparaíso. El mismo fue fundado el 16 de octubre de 1956 gracias a la fusión de los clubes amateur Internacional y Tarcisio. Juega desde el 2013 en la Primera B de Chile.

Cuenta con un título de Primera División conseguido en 1971 y ostenta el récord de ser el único equipo chileno en lograr consecutivamente el campeonato de Segunda y el de Primera División.

Se destaca por el muy buen trabajo que realizan con los juveniles y además sumando a las mujeres a la práctica del futbol.

El Estadio Municipal de San Felipe, se encuentra en la misma ciudad, es de césped sintético y tiene capacidad para 10.000 personas.

Desde hace dos meses reside allí y forma parte del plantel de Primera, el baraderense Emmanuel Pio, quien llegó como refuerzo desde la Argentina.

Emma, jugó en Banfield donde salió campeón de AFA, Tigre, Deportivo Morón, CADU y antes de irse a Chile, estuvo un tiempo en Sportivo Baradero jugando el Federal B y la Liga.

El pasado domingo 16, San Felipe enfrentó de local por la Copa Chile a Unión Española, el club dirigido por Martín Palermo, donde perdieron por 2 a 1. La revancha es este fin de semana, aunque el objetivo de el “Uni Uni” es lograr el ascenso a primera.

Esta mañana en FM Diferente, entrevistamos a Emmanuel quien contó cómo fueron estos dos meses en Chile y su adaptación al futbol de ese país.

¿Como estas adaptándote a un nuevo país y un futbol diferente?

“Bien por suerte, con un poco de frío, pero todo bien. Es un frío muy seco, en general el clima es cambiante durante la mañana hace frío, a la tarde cuando sale el sol está bastante accesible para andar con remera, pero a la noche vuelve el frío. Nos estamos adaptándonos bastante bien”.

¿Cómo te trata la gente, porque ser argentino no es tan bien visto?

“He sido recibido de la mejor manera, a medida que pasan los días, la semana, uno va conociendo al grupo, a la gente del Club, a la gente de la ciudad, a veces te miran de reojo, pero uno viene a jugar al fútbol, nunca me había pasado de irme del país y uno por ahí con las ganas que tiene de jugar al futbol no hace tanto hincapié en observar al otro en el sentido de cómo te tratan, uno está más pendiente de uno y bueno así se hace más llevadero”.

¿Cómo te sentís después de la pretemporada?

“Hace dos meses que estoy. Hemos hecho una pretemporada larga, linda, es un cuerpo técnico que labura muy bien, un Club que la verdad me sorprendió como esta actualizado y en estos dos meses hemos tenido alrededor de seis o siete partidos amistosos, nos hemos enfrentado con equipos de Argentina, de primera B de acá, de primera A, equipos grandes. La verdad se ha hecho una pretemporada muy llevadera, más con las ganas de uno de volver a estar al nivel profesional del cual estábamos hablando”.

¿Notás que hay ambición de lograr el ascenso, por los comentarios hicieron un buen partido por la Copa Chile?

“Es un Club que me sorprendió para mejor, es súper ordenado y con las ganas del cuerpo técnico-con un entrenador nuevo que se separó de un conocido técnico de Chile-, de los dirigentes y nosotros los jugadores hace que se esté laburando muy bien y esperando el comienzo del torneo. Ya arrancamos a jugar la copa el domingo perdimos 2 a 1 contra uno de los mejores equipos que hay acá que es la Unión Española, el equipo que dirige el argentino Martín Palermo, nos ha tocado jugar de local, hemos estado a la altura, por momentos lo hemos superados, pero la diferencia que hay- más que nada de jerarquía entre una categoría y la otra en cuanto a nombres de jugadores – ellos tienen jugadores que no perdonan, nos metieron los dos goles en los primeros quince o veinte minutos, después lo pudimos emparejar, metimos el descuento, lo tuvimos ahí, pero no hubo gran diferencia, ahora jugamos el sábado la revancha de visita, ellos tienen una cancha muy buena, va a ser muy lindo encuentro-como ha sido el de ida- esperemos que salga con un resultado positivo para nosotros”.

Algunos medios partidarios apuntan que serás el símbolo del “Uni Uni”. Pero lo importante es que estés en tu mejor nivel. ¿Cuándo empieza el torneo y como lo ves?

“En realidad el referente del equipo es Quique Acuña, es un jugador muy conocido a nivel internacional que regreso al país, es un volante central de 28 años que jugo en la selección, viene de jugar en Holanda, a mi me está tocando en suerte la posibilidad de jugar y por ahí por la personalidad de uno, por lo que ya he aprendido durante el tiempo que me tocó jugar en primera uno trata de volcarlo más que nada a la hora de corregir errores. El torneo en Chile empieza en la semana del 29 y 30 de Julio, antes del receso hubo un equipo que ascendió y el otro ascenso sale del segundo de esa tabla y ganador de esta primera B, es bastante complicado”.

¿Donde vivis y como es el lugar?

“Yo vivo en la ciudad de San Felipe, es una ciudad como Baradero, con un poquito más de habitantes, una ciudad tranquila, lo bueno es que tenemos cerca a Santiago, Los Andes, Viña del Mar, por ahora no tuve la suerte de recorrer mucho porque hemos estado metidos de lleno en el tema de la preparación, pero ya habrá tiempo para salir a recorrer un poco. Y el mar lo tengo acá a 20 minutos”

¿Fue alguien de Baradero a visitarte?

“Mi vieja llega hoy con mi sobrino Fidel a visitarme, está bueno recibir un poco de cariño.”