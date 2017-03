Plaza Colón como Club Social para la Innovación

El ingeniero Jorge Elustondo, ministro de Ciencia bonaerense, estuvo en nuestra ciudad para mantener una reunión con la intendenta municipal e impulsar proyectos para nuestra comunidad. También hablaron sobre la Emergencia Laboral.

El martes al mediodía el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, ingeniero Jorge Elustondo, visitó a la intendenta municipal Fernanda Antonijevic. Estuvo acompañado por el subsecretario de Tecnología e Innovación, Guillermo Anlló; funcionario que conjuntamente al Ejecutivo local decidieron acompañar y desarrollar una idea del grupo Baradero Innova (BINN) para ser implementado en la Plaza Colón.

“Planteamos un proyecto para la Plaza Colón que lo denominamos Haciendo Espacios pero funcionará como un Club Social de Innovación donde podamos acercar las nuevas tecnologías a todas las edades, a todos los barrios y a las distintas situaciones sociales”, explicó la jefa comunal y agregó: “Buscamos generar igualdad tecnológica no solo para los más chicos sino también incluir a los mayores que a mucho les cuesta sumarse a esta ola tecnológica”.

Al respecto de esta iniciativa Anlló indicó: “LA venimos trabajando a escala piloto para montarla en toda la provincia y queremos llevar nuevas tecnologías al interior bonaerense con la idea de que primero haya una difusión y se experimente con estas tecnologías y que cualquier persona se pueda formar en robótica, impresión 3D, realidad virtual, manejo de drones o diseños de juegos. Y luego de esta formación y experiencia se abre la posibilidad para que surjan emprendimientos o nuevas empresas que puedan aportar”. El subsecretario ejemplificó: “En la maquinaria agrícola, en la precisión, se incorpora mucha tecnología para dar un salto de calidad y mejorar su trabajo”.

Elustondo destacó: “Estamos acercando la ciencia y el conocimiento al territorio para llegar con ayuda a la gente. Y en la práctica se traduce con las clínicas tecnológicas como hicimos en San Nicolás y seguramente haremos en Baradero, los clubes sociales de innovación, las estaciones ciencias que empezamos a desarrollar hace una semana; esto permite acercar la ciencia con la gente”.

El ministro expresó que “esta provincia duele, tiene muchos problemas, es muy compleja y extensa, es como un país y hay muchísimos problemas, de los más diversos, pero sí les puedo asegurar que en ese sistema de ciencia, tecnología e innovación están las soluciones. Entonces lo que falló antes fue la articulación entre la ciencia y la política para que el decisor político tenga un soporte científico, técnico y académico” y enfatizó: “Esto no ocurrió por la mala política, producto del cortoplacismo, populismo y no mirar hacia adelante”.

Emergencia laboral

Uno de los temas que charlaron entre los funcionarios provinciales y la jefa comunal fue la emergencia laboral por la pérdida de fuentes de trabajo en Baradero. “Estamos pidiendo asistencia a los ministros y como Elustondo viene de Producción le plantemos nuestra problemática. Sabemos que hay situaciones que no dependen directamente del gobierno pero siempre tenemos herramientas para hacer llegar a la población y sobre todo a las personas que pueden verse afectadas por una reducción laboral o el cierre de una empresa”, manifestó Antonijevic quien indicó que “como estado siempre estamos, no solo es acompañar sino que gestionamos y buscamos alternativas a las situaciones donde el estado no puede definir pero tiene por otras tangentes la posibilidad de asistir desde otro lugar”.

El ministro señaló que “todos los que integrantes el gabinete del gobierno de María Eugenia Vidal salimos al territorio para estar junto a los intendentes y de Baradero me llevo un diagnóstico para compartir con otros ministros. Acá coincidimos en analizar bien la oferta y la demanda, ver el potencial productivo y de todo lo que se puede concretar en materia de micro emprendimientos. Y se viene el desafío de generar empleo en cantidad y en calidad. Buscamos soluciones tecnológicas a los problemas laborales”.

Cámaras de monitoreo

En cuanto a la aplicación de tecnología para Baradero, la intendenta refirió al sistema de monitoreo urbano. “Además de lo técnico es importante la capacitación y con las cámaras nos costó definir cuál es el sistema de conectividad porque justamente no se ponían de acuerdo quienes están en el tema”, dijo Antonijevic.

