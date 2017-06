Podestá: “Hemos conseguido la montada vienen 4 caballos y 12 policías”

El próximo lunes se llevará a cabo la primera reunión del nuevo Foro de Seguridad presidido por Jorge Podestá, el cual fue electo hace pocos días.

El encuentro con participación de los foristas (representantes de ONG, instituciones intermedias, agrupaciones barriales) se realizará en el Concejo Deliberante a las 20 Hs.

En dialogo con BTI, Podestá, entre otros temas, se refirió a la función que están desarrollando y anunció que se ha solicitado un destacamento para la zona del hospital, además confirmó que un grupo de la división Montada de la bonaerense se establecerá en nuestra ciudad;

¿Fuiste electo en una asamblea con alrededor de 40 foristas, es así?

“La verdad que fue muy democrática, me llamó la atención que los barrios e instituciones de punta quisieron con su voto darme el apoyo para que yo siga en esto, así que algo he aprendido y lo quiero volcar para mi pueblo, no trato de politizar porque esto es muy serio entonces vamos a tratar de llevarlo adelante de esta manera. Estamos junto a Emanuel Mesina que el vicepresidente y Emanuel Quiroga que el secretario del Foro”.



¿Cuál es la función del foro?

“Estamos oficialmente constituidos, así que tengo amplio apoyo de la parte de foros.

La ley 12.154 es una ley que es el poder ciudadano, entonces estamos para controlar y

ayudar al vecino en el accionar con la justicia y con la policía. Si hay algún problema nos ven y nosotros vamos y hablamos con el comisario o con la fiscalía, tratamos de allanarle el camino”.



¿El monitoreo urbano es algo costoso para el municipio y no ha dado resultado hasta el momento, que se hará para mejorarlo?

“Hay algunas que no andan prácticamente-porque hay que decir la verdad, hay otras que si, habíamos puesto un brazo que levantaba la cámara 1,60 mts. más, – entonces se ve- antes estaban un poco tapadas-. Otro de los problemas que tenemos es con los carteles y con la forestación, si nosotros queremos tener cámaras no podemos tener carteles que te tapen la visión y los árboles- tienen que ser árboles disciplinados- no se árboles copiosos que obstruyen la visión. Yo estuve en las cámaras de Tigre y la verdad que es para sacarse el sombrero, pero un civil puede monitorear las cámaras, pero ahí hay un comisario o un sub comisario, de un rango más alto al que anda en la camioneta, porque le puede ordenar para que cumpla con lo que se le ordena”.

¿Crees que es necesario el compromiso ciudadano para mejorar la seguridad?

“Lo que sí le pido a la gente es que cuando vea algo se comuniquen al 911, que molesten en el buen sentido a la policía acudiendo a su servicio. Estamos empezando a controlar la nocturnidad también, hay una patrulla parada en la plaza y andan caminantes”.



¿Es verdad que se establecerá en Baradero la Montada de la Bonaerense?

“Hemos conseguido la montada vienen 4 caballos y 12 policías, el lugar donde va estar es el parque del Este, eso está aprobado, falta el visto bueno la jefatura de San Nicolás y la patrulla rural, tengo el apoyo de la Intendenta, ha puesto a disposición la gente que tiene trabajando ahí. Quedaron muy contentos con el lugar y de esta forma sumariamos una fuerza más. Hemos pedido además otra comisaría para la entrada al hospital porque Baradero es tan grande ya, que ahí con toda la obra que se está haciendo podemos hacer un seccional y de paso ya controlamos el acceso de la gente principalmente en horas nocturnas.”



¿Cómo será esta primera reunión?

“La reunión del lunes va a ser para los foristas, yo invito a todos a la reunión, que lleven sus inquietudes. Lo que nosotros queremos que si el tiempo nos da y ellos nos ayudan que cada forista nos convoque a una reunión y vamos a ir con el comisario, con la fuerza que ellos quieran”.