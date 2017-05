Podestá “Parece que para algunos en el año electoral el Foro de Seguridad suma”

El martes por la noche se llevó a cabo una asamblea para la renovación del Foro de Seguridad, pero debido a la poca convocatoria se decidió pasar a un cuarto intermedio por 15 días.

El último presidente del Foro fue Damián Mori del Centro de Comercio, quien asumió en una concurrida y politizada asamblea en Diciembre de 2014 y ya finalizó su mandato.

Dicha entidad fue creada por Ley, tiene la función de apoyar y controlar a la Policía Comunal, siendo constituida por medio del voto de las ONG de la ciudad, representantes del HCD y el ejecutivo.

Desde hace años ha sido participe del FDS, Jorge Podesta, quien volvería a ocupar el cargo de Presidente, pero aparentemente como en un año electoral cualquier botín es bueno, habrá que esperar 15 días a ver qué pasa, ya que un sector opositor de los votantes pidió posponerla para “invitar” a más gente.

Podesta, habló con BTI sobre la frustrada reunión;

¿Cómo fue la asamblea de ayer?

“A lo Argentino hicimos todo, la convocatoria estaba desde Noviembre y después se traspapelaron las cosas, yo presente una nota en el Honorable Concejo Deliberante, me la tomo el concejal Paniagua, hable con la Intendenta y la misma dio la orden de que se forme porque se estaba incumpliendo la ley 12. 154 que dice que mientras exista la policía comunal debe existir el foro y ayer se hizo eso, yo convoque a la gente, los únicos que estaban eran los que había convocado yo, porque yo trabajo en serio y esto es una cosa sería, pero ayer se vio que a nadie le importa la seguridad en Baradero”.

¿Se votó?

“Se hizo la asamblea y se pidió un cuarto intermedio, por una objeción de Pederiva del Centro de Comercio, porque había muy pocos asistentes a la convocatoria, había siete u ochos que se habían presentado a la convocatoria y era esa gente, se podía haber hecho ayer, pero yo digo bueno voy a salir electo candidato a presidente por una mínima presencia de las ONG, entonces pedimos un cuarto intermedio para dentro de 15 días con una mayor convocatoria”.

Otra vez la política, ¿en la próxima asamblea seguro que va a aparecer gente de todos lados?

“Porque se politizó todo, yo anoche les pedí que por favor no politicemos el Foro porque es una cosa muy seria. A Damián Mori se le terminó el mandato pero yo le hacia las cosas, porque María Laura Cassino y los otros compañeros se abrieron, hay que decir la verdad. Yo nunca deje de ser radical y trabaje por la seguridad de Baradero y todas las cosas que he hecho por la seguridad de Baradero las hice en un gobierno Peronista y espero que estos que son mi palo me den el apoyo que se merece para seguir”.

Según averigüe vos sos el candidato de consenso, porque nunca dejaste tu trabajo en el foro, ¿pero se postula Luis Pérez también?

“Porque es el Gordo Scollo y el negro Scarfoni nada más los que impulsan la figura de Luis Pérez, yo ya hable con Luis, si somos amigos con Luis, él me dijo que no quería pero si lo convocaban no podía negarse. Para mi eran ellos porque ayer estaban en la reunión y comentaban”.

¿Crees que se te reconoce todo lo que hiciste?

“Son muchas cosas, la comisaria de la mujer, sacar los calabozos todo eso fue en mi gestión, te acordas que se robaba mucho en Baradero, a los viejitos los atacaban, ahora eso gracias a Dios se frenó. Esto es ad honorem, no cobras un peso, parece que en el año electoral suma”.

¿Se podrá armar el nuevo Foro?

“En 15 días vamos a definir y conformar el Foro, esperemos poder contar con más integrantes para ser más democráticos en cuanto a la conformación del cuerpo, espero que no se politice, que sea legal y por sobre todos limpias las condiciones.”