Podesta: “que no especulen en tiempo de elecciones con un tema tan problemático y jodido para la ciudad”

El Presidente del Foro de Seguridad, Jorge Podesta, habló de la última reunión del Foro, de la cual participaron varias de las fuerzas de seguridad local. Además se refirió al sistema de monitoreo urbano, el proyecto de “Cumplir” para declarar la emergencia en seguridad y sostuvo que es necesario crear un destacamento policial en cercanías del hospital;

¿Se volvió a reunir el foro?

“Nos reunimos el lunes pasado había citado a la fiscalía, a la policía que siempre está al servicio, bromatología también porque habíamos tenido problema de abigeato, fue la DDI y en este caso faltó, pero con aviso, la policía rural y también nos da una mano la policía vial. Ellos cuando vos lo convocas están, porque siente la necesidad de que nosotros los escuchemos y que ellos también nos cuenten en las problemáticas en la que se encuentran”.

¿Es verdad que solo funcionan 10 cámaras de seguridad?

“Si, si yo creo que eran 22 y están funcionando la mitad, pero también se está abocando a la sala de monitoreo donde se va a estar cumpliendo bien con la función.

El monitoreo de las cámaras la pueden hacer los civiles, pero la ley dice que en la sala debe haber un comisario o sub comisario en horas cores, porque debe haber alguien que pueda actuar llamando y orientando a las fuerzas a ese lugar”.

Lo que hay que ir viendo periódicamente, es ir revisando de a una como ser las cámaras más estratégicas por ejemplo la de la bajada, enfrente de la arenera, esa hay un poste que hicimos poner ahí para que cambien la cámara, entonces vos tomas todo donde salen los camiones de Refinerías donde se producen accidentes, bueno esa tomaría hasta la plaza de la Prefectura, después la de la 41 y 4 de Febrero, con esa verías hasta adentro de la cancha, verías para el lado del Cristo y para el lado del Hogar Germán Frers”.

¿Existe un control de los accesos y salidas de Baradero?

“Cuando llueve es la problemática del delincuente, pero cuando esta lindo se te escapan por cualquier lado, tiene muchas salidas nuestro pueblo. Baradero acá en el rio esta Prefectura, por abajo tenes la policía de Alsina, allá tenes la vial, para el lado de San Pedro tenes la balanza, para el lado de la 41 estando en el camino real y la 41 funciona el destacamento de la policía rural, ya Baradero tiene los puestos estratégicos, lo que hay que ir ajustando, hay que tener chalecos antibalas, hay que tener más policía, hay que tener más movilidad porque Baradero esta grande. Yo pedí para hacer un destacamento en la entrada del hospital, porque con el asiento que ha hecho la señora Intendente de agrandar el barrio Bernabé, ahí ya tenemos 8.000 personas y la comisaria queda lejos, necesitamos tener a la fuerza más cerca para que pueda cubrir mas el ámbito de esta ciudad”.

¿Qué opinas del pedido de declarar la emergencia en seguridad para Baradero?

“La verdad no estoy de acuerdo, yo creo que se tienen que poner a trabajar en serio todos y que no especulen en tiempo de elecciones con un tema tan problemático y jodido para la ciudad. Fíjense en Zarate, en San Pedro, acuérdense de esa chica violada, a esa joven le jorobaron la vida, quiero creer en la justicia para que le caiga el peso de la ley a quien corresponda, no podemos mitigar estas cosas.

La ordenanza dice que la Intendenta debe ser la jefa, porque es la jefa la policía y del foro de seguridad, las instituciones intermedia somos nosotros, son lo que han confiado en mí para semejante cargo y somos los que organizamos un poco el quehacer diario con la justicia y la policía, yo creo que esta demás eso. Los Concejales tienen que ir a las reuniones y no van todos y según la ley debe haber al menos un Concejal de cada bloque, algunos de ellos acuden cuando los convoco”.

¿Vuelven los controles de transito con personal de policía motorizada?

“Antes teníamos el 101, al 101 algunos llamaban para joder, otros llamaban porque realmente tenían el problema, pero decían las motos, las picadas e iba la policía y no encontraba nada y no pasaba nada. Ahora con el 911 los llamados quedan registrados en la provincia de Buenos Aires, entonces al ver reiterados llamados, empezaron a mandar a estos grupos y estos grupos trabajan en toda la provincia de Buenos Aires de esa manera, entonces nosotros con buen tino le dijimos apoyamos a la gestión de señor comisario Martínez y así que periódicamente se van a llegar por Baradero para hacer los controles de transito.”