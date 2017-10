Polémica en Zárate: filtran audio que compromete a concejal y salpica a Cáffaro

El presidente del Concejo Deliberante, Ariel Ríos, aparece en el audio interesado por imágenes de seguridad. Solicita información sobre si se pueden borrar y pide que se le avise si alguien quiere acceder a esas imágenes. La oposición pide interpelación

–No te vayas. Es un tema estrictamente confidencial, que confío en vos. ¿Qué cámaras funcionan acá en el patio?

La pregunta que le hizo Ariel Ríos, presidente del Concejo Deliberante de Zárate, a una empleada municipal, y que se conoció mediante la filtración de un audio, abrió una fuerte polémica que ya incluye pedidos de interpelación y renuncia, que salpican al intendente Osvaldo Cáffaro.

En la grabación, que se difundió en el sitio Zárate Alerta, Ríos se interesa especialmente por las cámaras del garage del patio municipal del día 3 de octubre. Sin titubear, primero le pregunta a la empleada quiénes tienen acceso al registro de esas cámaras y luego le solicita que se le informe si alguien externo al personal autorizado pide ese material.

–¿Quién puede manipularlo?

–¿Manipularlo en qué sentido?

–Borrarlo. ¿Queda registro?

–Sí, todo. Borrar se puede borrar, pero no se puede borrar de cierta hora a cierta hora. Si borro tengo que borrar las de todos los días hasta ahora

–Yo necesito las de anoche.

El audio se conoció a partir de la publicación que hizo un vecino en Facebook el 17 de octubre por la noche. “Estoy dolido de ser solo un número para financiar una campaña electoral. Muchos proveedores del Municipio fuimos obligados por Osvaldo Caffaro a financiar la campaña de Nuevo Zárate”, dice el texto.

La conversación se extiende durante casi cinco minutos, de acuerdo al audio filtrado. “Necesito enterarme si alguien sacá el material de esta fecha. Mirá que es re contra importante”, le dice Ríos a la empleada. Y, es más, le pide que no le diga a nadie. “Que te lo guardes y no lo comentes a nadie”, finaliza la conversación, en la que se lo ubica también al intendente Osvaldo Cáffaro. Ríos es concejal por Nuevo Zárate, la agrupación política que encabeza el actual mandatario municipal. Es más, lo ha reemplazado cuando Cáffaro ha tomado licencia.

La filtración, en medio de la campaña política, desató un vendaval de cuestionamientos políticos hacia la gestión municipal, pero en especial a Ríos al que se le pide la renuncia a su cargo y también la interpelación.

Por caso, el frente Unidad Ciudadana, que lleva como primer candidato a Pablo Martín, solicitó una interpelación urgente mediante un comunicado. Allí, se pregunta qué hacía Ríos como concejal en una oficina municipal “dando órdenes a una empleada que depende del ejecutivo comunal y ante la ausencia de funcionarios”.

“Sres. Cáffaro, Ríos y Fangio, el poder no les da impunidad para pedirle a una empleada municipal que borre filmaciones públicas con intereses espurios, que no se respete la división de poderes ni que mancillen en nombre de sus intereses no confesables a la política y los cargos para los que nuestros vecinos los eligieron”, enfatiza el comunicado.