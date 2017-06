A fines del 2009, el escultor Luis Sissara trabajó en Baradero realizando este Cristo gigante, la obra fue esculpida en el Paseo del Puerto y forma parte de una cadena que Sissara llamó “Cristo de la Hermandad”.

Hechos en eucaliptus, decenas de Cristos de la Hermandad forman parte del paisaje de diferentes ciudades en todo el país.

La escultura, donada a la comunidad, fue emplazada en Pascuas de 2010 en este bello lugar sobre las barrancas y en el 2015 se agregó el Vía Crucis.

Este paseo, aun sin terminar, es sin dudas uno de los lugares más importantes que Baradero tiene para ofrecer al turismo.

La restauración de la escultura al ser toda de madera debe hacerse cada dos años, gracias al buen trabajo inicial no sufrió mucho desgaste y luego de siete años y mucha insistencia se logró que el municipio acceda a realizar la obra.

Se optó por formar un equipo de municipales que desde hace unos meses están muy comprometidos con esta labor

Ellos dicen que lo hacen “por amor al Cristo” y sinceramente el cariño que ponen en cada acción del engorroso trabajo deja a las claras la validez de esa frase.

BTI habló con Néstor Pérez, colaborador de este medio, quien forma parte de este destacado grupo de restauradores que por amor se esfuerzan cada día para que nuestro Cristo vuelva a lucir como el primer día.

¿Cómo va la reparación y a qué altura están trabajando?

“Ya estamos en la última etapa dándole gas oíl para empezar a pintar para que tenga color y brillo. Falta apenas un metro nada más de la parte de la cruz, falta muy poquito.

Estamos trabajando a 20 o 21 metros más o menos y si cada uno de nosotros tenemos un arnés y a medida que necesitamos más altura le agregamos caños al andamio para estar más seguros”.

¿Como hicieron para arreglar las zonas desgastadas y las filtraciones de agua?

“La imagen del Cristo ya esta reparada, trabajamos con arena, aserrín fino y cola, hicimos una masa- lleva un buen rato de batido- y en parte también hubo que reconstruirlo con madera. Hubo unas cuantas partes que hubo que reparar, esa mezcla se endurece, queda como un fierro e incluso te digo que cuesta gastarlo con la amoladora para dejarlo parejo. La parte más complicada fue la cabeza de la escultura que se filtró agua por la corona y pudrió parte de la madera, pero ya está como nueva.

Tenemos un color muy parecido que tenemos que darle dos manos para que vuelva a tener el mismo color, todo con cetol y ahora le estamos pasando gas oíl porque tiene aceite y el aceite una vez que penetra en el tronco lo impermeabiliza. Por eso se peló, se limpió todo y se emparejó la parte del tronco para que no tenga ningún tipo de entrada de agua.

Cada punta de la cruz va quedar blanca y después todo lo otro va a ser natural para que el Cristo se vea como el autor quiso que se vea”.

¿Trabajan todo el día?

“Yo trabajo de mañana, un compañero a veces viene a la tarde cuando hay que adelantar un poquito el trabajo, cuando no hace mucho frio o no hay viento. Las extras no las hacemos -no porque no la precisemos-, no las hacemos porque ya a la tarde hace mucho frio, cualquier vientito arriba de la barranca a 20 metros de altura te congela los dedos y no tenemos guantes, por lo tanto no lo podemos hacer”.

¿Esto lo hacen porque es el Cristo, porque es una tarea compleja?

“Por supuesto que se le tiene cariño porque este es el Cristo, no es cualquier cosa, no es una pavada. Este trabajo lo hacemos por lo que significa el Cristo, por amor al Cristo”.

¿Quiénes forman este equipo?

“Somos cuatro municipales los que estamos haciendo la restauración, Leo Silva, Patricio Ayala, Gustavo Soto y yo. Con Patricio nos encargamos del trabajo sobre los andamios y la imagen del Cristo, los otros dos muchachos limpian y preparan el material”.

¿Va mucha gente al paseo del Cristo?

“Viene gente, lo que pasa es que la entrada está destruida habría que pasarle la moto niveladora para que la gente pueda venir en el auto hasta acá sino caminar 300 metros no te camina nadie”.

¿Ha estado en el lugar el Director de Turismo y otros funcionarios?

“No acá esa persona que vos me nombras no vino nunca, Misenti sí estás hablando de palabra mayor en la municipalidad, la Intendenta tampoco la vi nunca por acá”.

Me gustó lo de “por amor al Cristo”, ¿No lo hacen para ganarse un mango mas?

“Yo no hago esto por unas horas extras más o menos que uno pueda cobrar, yo a esto lo hago porque llevo 31 años viviendo en Baradero, tengo mis hijos que nacieron acá, se criaron, estudiaron y tengo mis nietos acá, esto es para ellos, no es para mí. Yo cobro actualmente un sueldo básico 10.600 pesos, a eso tenes que restarles todos los descuentos y tengo 14 años en el municipio. Y pago 4.500 pesos de alquiler o sea que el 50 % del sueldo me lleva ese gasto, por eso no hago horas extras, porque se tardan mucho en pagar y yo no puedo esperar ese tiempo, tengo que salir todas las tardes a laburar trabajo de albañil, de pintura, trabajo en el Club Atlético hago changas ahí.

A mí Cristo me ayuda a no enfermarme, desde que esta la Intendenta Antonijevic, no tengo un día de falta, no doy un día parte de enfermo, hasta los días de lluvia voy, así que imagínate vos yo no me hago problema entendes. La restauración no la hacemos para que digan lo hicieron, porque como decís vos no nos da pelota nadie.”