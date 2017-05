“Por un autismo feliz” la ONG Brincar brindó una disertación

Los integrantes son padres y madres de hijos autistas. Contaron cómo es el día a día. Compartieron sus experiencias personales con profesionales, terapistas y jóvenes estudiantes.

El Grupo Amigo del Discapacitado (GAD) organizó un encuentro sobre el Trastorno del Espectro Autista, conocido bajo la sigla TEA, donde invitó a disertar a los integrantes de “Brincar, por un autismo feliz”. La ONG está integrada por padres y madres cuyos hijos o hijas son autistas. Ellos comparten la experiencia diaria como padres, cuentan sus situaciones cotidianas, cuáles son los desafíos que se presentan, cómo los superan; la importancia de estar unidos para ayudarse entre sí y así avanzar con la integración igualitaria de sus hijos en la sociedad.

Luis Casanellas, uno de los integrantes del grupo que estuvo en la jornada que se concretó en el Salón de la Democracia del Honorable Concejo Deliberante, manifestó: “Ponemos mucho hincapié en concientizar a la familia, profesionales y terapeutas; y que los padres tomen un rol activo y protagónico”.

Con respecto a qué signos o señales un padre tiene que estar atento, Casanellas dijo: “Hay señales claves antes de los dos años como por ejemplo que los chicos no señalen los objetivos, no miran a los ojos, no muestran interés a cosas que los niños deben demostrar a esa altura. Y esto es un gran tema porque los pediatras muchas veces les dicen a los padres que hay que esperar un poco más, que el nene está un poco lento, que no habla, no camina, pero son señales que hay que prestar más atención y ni dejar para más adelante porque se puede perder un tiempo muy precioso para lograr detectar si se trata de autismo o no. Y cuando más antes se puede empezar a abordar el autismo será mejor el pronóstico”.

En cuando al día a día consideró que “a veces es muy difícil porque en la familia, y en general, hay mucho desconocimiento de esta patología, entonces tímidamente de a poco se está conociendo un poco más. Todo lleva mucho trabajo porque dentro de la familia hay que explicarle a todos, a los tíos, abuelos, hermanos”.

Por su parte, Sabina Solari, presidenta del GAD, destacó que “lograr estas jornadas son muy útiles para todos, para comprender desde todo punta de pista, no solo la capacitación técnica o el estudio de alguna carrera humanística, sino el tener la posibilidad del contacto con padres cuyos hijos tienen autismo y que nos cuenten cómo es el día a día”.



Publicado por el Semanario La Autentica Opinión (Edición del 12-05-17)