Pousa: “El conflicto ya era insostenible”

Luego de la asamblea realizada en SOERM, dialogamos con el Concejal y trabajador de Ingredion Mariano Pousa, quien se refirió al conflicto y la decisión tomada por la mayoría de los afiliados;

¿Cómo fue la votación?

“El resultados de la votación fue de 145 votos por ingresar nuevamente a la planta a trabajar y 50 y algo de votos por seguir con el paro, ahora hay una asamblea en la planta de Chacabuco -porque el gremio es el mismo- y ahí se recuentan los votos y se define el ingreso o no a la planta a continuar trabajando”.

¿Cuando se vuelve a trabajar?

“De obtenerse un resultado positivo no sé si será en el turno de la diez o en el turno de las seis de la mañana de mañana que los trabajadores reingresaran nuevamente a la planta a trabajar”.

¿Cuál es tu opinión sobre la resolución del conflicto?

“El conflicto se había extendido mucho en el tiempo, ya era insostenible en cuanto a la posibilidad de cierre de alguna planta, la verdad que nadie tiene la bola de cristal para saber si la planta puede cerrar o no, sí lo que dice el CEO o lo que dice la corporación es verdad. Uno vive en Baradero hace 45 años y yo estaba en Hisisa a los 16 años había empezado a trabajar de cadete y recuerdo todo, incluso el secretario general del SOERM Carlos Touzet era del gremio de SETIA y me representaba a mí en ese momento y la realidad que nadie pensaba que Hisisa iba a cerrar y nos íbamos a casa con suspensiones de dos meses con el 75 % del sueldo, después el 50% hasta que la fabrica cerró cuando nadie lo pensaba y ver compañeros ayer en el HCD y gente que se auto convocó para expresar también su opinión la verdad a uno le vienen los recuerdos y no es por miedo, sino que es por responsabilidad también, porque uno está en una función en la que tiene que estar a la altura de la circunstancia y el mal que puede causar el cierre de una planta.

El sindicato va a tener que pelear desde adentro trabajando, cuidando la fuente de laburo y volver a pelear por derechos que indudablemente nos han arrebatado.”