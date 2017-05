Prefecto Peralta: “Este crecimiento del río no es para preocuparse”

El Prefecto Sergio Peralta, responsable de la dependencia de Prefectura Naval Baradero, habló con BTI sobre el crecimiento de nuestro río que tuvo un crecimiento considerable en los últimos días.

“En primer lugar todavía no es necesario alertar a la población, no nos encontramos ni siquiera cerca todavía de la etapa de alerta nuestra que es 2, 70, estamos en 2, 30 tenemos un buen margen todavía como para empezar a ir tomando precauciones, el río si bien viene creciendo a lo normal que se ve todo los días, no ha crecido demasiado. Se nota un poco el crecimiento y el movimiento de animales o por ahí que empieza a venir un poco más de suciedad, porque subió de golpe 30 centímetros entonces todo lo que estaba en la costa lo empieza a mover con una gran rapidez, entonces por ahí la gente se puede empezar a preocupar”.

Hay sectores donde se ve que ha crecido el rio, ¿ se ha tomado alguna medida de prevención?

“Más que nada en la parte de la rotonda que tiene unas pendientes muy grande, con dos centímetros que sube el río tapó esas pendientes entonces parecería que subió mucho el río y en realidad no es tan así, igualmente estamos atentos hemos tenidos una primeras reuniones con Defensa Civil por las dudas porque por ahí una lluvia muy grande o alguna situación puede llegar a provocar en un día o dos días un aumento muy grande y entonces para estar prevenido en esas cuestiones empezamos a tener los primeros canales de comunicación abiertos y preparados ante una eventual emergencia”.

¿En concreto por el momento no hay riesgo de inundación?

“La posibilidad de que crezca siempre está latente por eso ya están establecidas las cotas de referencia, estamos unos 40 centímetros arriba se viene manteniendo hace una semana aproximadamente, pero no es todavía de preocupación.”