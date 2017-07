Premios Emmy 2017 ¡con sorpresa!: las series nominadas

En septiembre será la entrega de premios más importante de la industria de las series y las películas de televisión y estos son todos los que pelean por el galardón.

El 17 de septiembre se llevará a cabo la 69° entrega de los Premios Emmy, que galardonan a lo mejor de la televisión de Estados Unidos y son organizados por la Academia de Televisión. La velada será en el Microsoft Theater de Los Angeles, y Stephen Colbert será el presentador.

Entre las actrices nominadas de mayor renombre están Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Jane Fonda, Viola Davis y Susan Sarandon, entre otras.

Por el lado de los hombres, los candidatos a llevarse el galardón son Kevin Spacey, Zach Galifianakis, Alec Baldwin y Robert de Niro, entre tantos otros.

La gran sorpresa fue Game of Thrones (la serie más ganadora de la historia), que estrena el domingo su séptima temporada y quedó fuera de los Emmy por cuestiones de calendario.

Los otros programas con más nominaciones son la serie de ciencia ficción Stranger Things y el drama FEUD: Bette andJoan (18), así como la comedia Veep (17).

En cuanto a las plataformas, el canal HBO es el que tiene más nominaciones (110), seguido de cerca por Netflix (91). En el puesto número tres está NBC recién con 60.

Estos son los nominados en las principales categorías de los premios Emmy:

* Mejor serie dramática

Better Call Saul

The Crown

House of Cards

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This is Us

Westworld

* Mejor comedia

Atlanta

Black-ish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

* Mejor miniserie

Big Little Lies

Fargo

FEUD: Bette And Joan

Genius

The Night Of

* Mejor actor (drama)

Matthew Rhys – The Americans

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Kevin Spacey – House of Cards

Liev Schreiber – Ray Donovan

Sterling K Brown – This is Us

Anthony Hopkins – Westworld

* Mejor actriz (drama)

Keri Russell – The Americans

Claire Foy – The Crown

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Robin Wright – House of Cards

Viola Davis – How to Get Away with Murder

Evan Rachel Wood – Westworld

* Mejor actor (comedia)

Donald Glover – Atlanta

Zach Galifianakis – Baskets

Anthony Anderson – Black-ish

Aziz Ansari – Master of None

William H. Macy – Shameless

Jeffrey Tambor – Transparent

* Mejor actriz (comedia)

Pamela Adlon – Better Things

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Lily Tomlin – Grace And Frankie

Allison Janney – Mom

Ellie Kemper – Unbreakable Kimmy Schmidt

Julia Louis-Dreyfus – Veep

* Mejor actor de reparto (drama)

Jonathan Banks – Better Call Saul

John Lithgow – The Crown

Mandy Patinkin – Homeland

Michael Kelly – House of Cards

David Harbour – Stranger Things

Ron Cephas Jones – This is Us

* Mejor actriz de reparto (drama)

Ann Dowd – The Handmaid’s Tale

Samira Wiley – The Handmaid’s Tale

Uzo Aduba – Orange is the New Black

Millie Bobby Brown – Stranger Things

Chrissy Metz – This is Us

Thandle Newton – Westworld

* Mejor actor de reparto (comedia)

Louie Anderson – Baskets

Ty Burrell – Modern Family

Alec Baldwin – Saturday Night Live

Tituss Burgess – Unbreakable Kimmy Schmidt

Tony Hale – Veep

Matt Walsh – Veep

* Mejor actriz de reparto (comedia)

Vanessa Bayer – Saturday Night Live

Leslie Jones – Saturday Night Live

Kate McKinnon – Saturday Night Live

Kathryn Hahn – Transparent

Judith Light – Transparent

Anna Chlumsky – Veep

