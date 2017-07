Preocupan las encuestas y les pedirán a los intendentes que “aprieten las clavijas”

El encuentro de Cambiemos de mañana en La Plata, al que asistirán entre otros los intendentes y los primeros candidatos a concejales, tendrá una bajada de línea dura y precisa por parte de los responsables políticos en la Provincia: “No relajarse”.

“Los distritos en los que Cambiemos tiene el intendente representan el 44 por ciento del electorado de la Provincia, si ganamos esos distritos volveremos a ganar las elecciones, si no lo hacemos estaremos en problemas”. La frase, reiterada incansablemente puertas adentro y varias veces a cronistas y analistas políticos, pasa a transformarse en una orden por la cual cada responsable deberá poner el mejor esfuerzo en pos de cumplirla.

Las primeras encuestas que maneja el gobierno después del cierre de listas, y a poco más de un mes de las PASO, no dejan para nada tranquilo al oficialismo, y fundamentalmente a los operadores políticos con oficinas en La Plata. Si bien en todos los casos hablan que los números marcan un empate técnico entre Cambiemos y Unidad Ciudadana, en la Gobernación esos guarismo preocupan. Y por eso creen que es el momento de “apretar las clavijas”, como reconoció ante La Tecla un operador del PRO.

Lo que se buscará el sábado es despertar una campaña que por el momento aparece aletargada y demasiado tranquila, como si muchos confiaran en que todo está resuelto con la buena imagen que aún mantiene la gobernadora María Eugenia Vidal.

A nadie debería extrañar que entre los oradores del sábado alguien recuerde que “la campaña no se hace sola y no va a ir Vidal puerta por puerta a llevarle la boleta a los vecinos diciéndoles que ella necesita sus votos”.

Si bien en el gobierno nacional destilan optimismo respecto a los posibles resultados en la provincia de Buenos Aires, quienes palpan de cerca la realidad bonaerense prefieren ser más medidos. Y mientras hacen hincapié en la necesidad de retener los mismos votos que en 2015 (lo que a priori en algunas ciudades parece muy difícil), también exigen a los candidatos locales donde no se es gobierno que la performance mejore. “Hubo distritos del Conurbano en los cuales en el 2015 fuimos terceros, ahí debemos mejorar sí o sí”, reconoció un vocero del gobierno a La Tecla.

En el PRO no todos tienen la misma visión del escenario provincial. Y en ese sentido hay cierta incomodidad en Provincia por algunas teorías, que nacieron en la última semana, sobre la conveniencia o no de llevar el escenario a una pelea de tercios en vez de la idea original de la polarización.(LaTecla.info)

En resumen, en Provincia entienden que lo que se elucubra en algunas oficinas de la Capital, acerca de que dejar crecer a Sergio Massa puede ser un negocio electoral para el oficialismo, es demasiado peligroso. Es que entienden cerca de la Gobernadora que Cristina Fernández tiene un piso alto y que los votos que pueden emigrar a Massa no serán los predestinados a Unidad Ciudadana, sino los enojados con el macrismo. El vidalismo prefiere el escenario de la grieta, aunque coincide que la campaña no debe desarrollarse en el terreno de la pelea y la contestación a la ex mandataria.

Bajo ese contexto, la cumbre de Cambiemos en el salón La Enramada se vislumbra picante, y con una fuerte bajada de línea para evitar que alguien se duerma en los laureles.

Uno de los encargados de organizar la reunión del sábado aseguró que quienes hablarán en el cónclave serán Marcos Peña (si finalmente viene porque todavía no estaba del todo confirmado); el Jefe de Gabinete Bonaerense y jefe de campaña, Federico Salvai; el Secretario de Comunicación, Federico Suárez; y los cinco principales candidatos. Es decir, los postulantes al senado nacional Esteban Bullrich y Gladys González, y los anotados en los tres primeros lugares para Diputados: Graciela Ocaña, Héctor “Toty” Flores y Guillermo Montenegro.

La arenga final estará a cargo de la propia gobernadora María Eugenia Vidal, que “será la encargada del cierre y quien dejará a todos bien arriba para que salgan a comerse la cancha”, confían en Cambiemos.