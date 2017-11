Primavera a los piedrazos, insultos y escándalo

Las peleas entre alumnos de distintas escuelas vuelven a ser protagonistas en los días previos a la fiesta que reúne a toda la familia baraderense.

Las diferencias que se generan entre los estudiante secundarios que realizan las carrozas para la Fiesta de la Primavera siempre estuvieron presentes en nuestra sociedad. Las cargadas y las bromas forman parte de ese folklore previo pero que a veces se va de las manos. Y lamentablemente esta semana se vivió un episodio de violencia que generó una profunda preocupación. En la zona de la terminal, donde está ubicado el galpón municipal “Chango Bitar” hay dos escuelas que construyen sus carrozas. El martes a la noche estalló la violencia cuando un grupo de jóvenes se acercó hasta el lugar y empezó a tirar piedrazos y bombas de estruendo. La situación desbordó a todo el vecindario y las autoridades municipales decidieron mantener otra reunión para que los chicos no actúen con violencia.

Es más, desde la organización municipal tuvieron varios encuentros con los estudiantes no solo a los fines de determinar las reglas de la fiesta, definir los tiempos de trabajo, si no de lograr una convivencia los más armoniosa posible. Pero el desenfreno de los adolescentes esta vez fue superior y las responsabilidades recaen sobre todos los involucrados. No solo deben reflexionar los propios protagonistas del episodio violento sino también los funcionarios municipales, los directivos escolares y los padres de los alumnos. Porque la preocupación es de todos y entre todos deben lograr superar esta instancia indeseable.

El martes a la noche la situación llegó a tal extremo que un vecino amenazó a los chicos con un rebenque. Algunas versiones indicaron que también tenía un machete mientras que otros lo negaron.

No es la única situación que se vivió este año. Semanas atrás también hubo problemas en otros galpones donde se construyen las carrozas. Esta práctica se traduce en que los adolescentes vayan en moto hasta el lugar donde está la escuela “rival” y generen alguna situación molesta como arrojar petardos, piedras, gritar o insultar.

Es de esperar que el grado de violencia baje lo más posible hasta el punto de no estar presente porque la Fiesta de la Primavera es la fiesta de toda la familia baraderense. Es el evento popular que reúne a miles de personas entorno a la participación que tienen sus hijos o familiares. Es la fiesta donde concurren los amigos, los tíos, los primos y los abuelos porque participan desde los niños del jardín de infantes hasta los adolescentes del secundario. Y el día de las carrozas, será el día de las murgas y batucaditas. Todas las expectativas están en ver qué diseño, qué propuesta traerá cada carroza, cuál es la más original, la más vistosa, la más colorida. Y por supuesto saber quién gana. Y si las notorias diferencias persisten, el domingo 19 el clima de tensión hará que el evento realmente no sea la fiesta que merece ser.

Reforzar los galpones con mayor presencia policial no es la solución de fondo, es una mera medida preventiva que se puede adoptar. El problema es más complejo, con variables sociales.

Vale recordar que hubo años donde una vez terminada la fiesta los estudiantes de las distintas escuelas hasta se juntaron en un mismo espacio en común para seguir festejando más allá de quién resultó ganador o quién terminó en último puesto. Sería lo ideal que la fiesta, tanto en los preparativos como en las noches mismas del evento, sea en paz.

Publicado por La Autentica Opinión (edición del 03/11/17)