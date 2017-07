Primero Alfonsín, ahora las bases: el radicalismo está que arde y denuncia “proscripción”

Luego de que el diputado nacional y ex presidente del Comité Provincia amenazara con renunciar al partido, en el interior bonaerense comenzaron a surgir las primeras voces en contra de Cambiemos. “Sufrimos el atentado más violento de los últimos 35 años de democracia”.

El cierre de listas dejó más heridos de los que se preveía. Luego de que el diputado nacional y ex titular del Comité Provincia de la UCR, Ricardo Alfonsín, amenazara con renunciar al partido por no presentar una lista para competir en las PASO, en el interior bonaerense la cosa está que arde.

En efecto, el radicalismo azuleño había presentado una lista encabezada por Luciano Lafosse, presidente de la UCR local, que competiría contra la nómina liderada por Marcos Turón, en representación del ejecutivo local.

Pero la Junta Electoral Partidaria de Cambiemos no oficializó la boleta radical y los dejaron fuera de competencia. “No hay motivos por los cuales no nos oficializaron la lista. La cuestión es que los que definen la política y a quienes llevan cada una de las listas son los intendentes, y evidentemente el Intendente de Azul no ha querido que compitamos con ellos”, aseguró Lafosse en conferencia de prensa.

Cabe destacar que este lunes, el ex titular de la UCR provincial, Ricardo Alfonsín, amenazó con renunciar al partido a raíz de la no participación de una lista propia en las primarias. “Estoy preocupado porque no dejan competir, no quieren dejar competir a internas, es muy grave”.

Así las cosas, en conversación con Mañanas Sin Filtro (Cadena Río 88,7), subrayó que “no es la mejor manera de ayudar decir todo que si” y disparó que la idea de renunciar se encuentra latente en su cabeza.

“Yo no se si no renunciaría a la Unión Cívica Radical si siguen estas decisiones, esta no es la UCR que yo conocí”, sentenció Ricardo Alfonsín y manifestó que “nunca vi a una UCR tan alejada de la gente”.

Vale destacar que poco tiempo antes de definir los nombres que finalmente conformarían las listas de precandidatos de Cambiemos, la propia gobernadora María Eugenia Vidal convocó a Alfonsín a una cena privada. Tal como informó La Tecla.info en su momento, la mandataria bonaerense le ofreció ser la cabeza de la lista de diputados nacionales y el boina blanca disidente declinó la oferta. (LATECLA.INFO)