Provincia convocó a los docentes y defendió los descuentos por paro

La gobernadora María Eugenia Vidal, anunció una nueva reunión de la mesa técnica salarial docente para el próximo martes. Además, informó que apelarán el fallo de la Justicia que los obliga a no descontar días de paro.

En el marco del anuncio de la extensión del Boleto Educativo Estudiantil, la gobernadora bonaerense aprovechó para referirse al conflicto docente. En ese sentido, anunció una nueva convocatoria al frente sindical y que buscarán revertir el fallo judicial que obliga al gobierno a no descontar los días de paro a los docentes.

“Estamos dispuestos a mejorar todo lo que haya que mejorar, el sistema de la educación pública no da para más”, manifestó en conferencia de prensa la mandataria provincial.

En tanto, remarcó que “entre todos tenemos que dar todas las discusiones sin tener miedo, ya hemos logrado seguir dialogando con los chicos en las aulas, es un avance enorme”.

Asimismo, informó que el próximo día martes 2 de mayo se llevará adelante una nueva reunión de la mesa técnica salarial. “Espero que el día martes podamos discutir esta agenda amplia que ellos proponen”, detalló.

En la misma sintonía, la líder bonaerense de Cambiemos volvió a defender los descuentos por paro y los premios a aquellos docentes que no realizaron huelga. “Creemos que no se puede pagar por un trabajo que no fue realizado”, sentenció y adelantó que el ministro Gustavo Ferrari es quien confeccionará la apelación oficial.

Por último, sostuvo que “el ministro de Justicia tiene instrucciones de apelar la medida. Nosotros creemos y hay antecedentes de la Cámara y del Tribunal Superior a favor de la posición que tiene el gobierno”.(LaTecla.Info)