Puesta en funcionamiento del Jardín de Infantes N° 905

El martes fue un día que quedará plasmado en el corazón de docentes, padres y vecinos de la ciudad. Es que después de esperar casi diez años para que se concrete el sueño de las nuevas instalaciones del Jardín de Infantes N° 905 finalmente se hizo realidad.

La emoción recorrió y se instaló en cada uno de los rincones del flamante edificio. Docentes y niños mirando sorprendidos alrededor casi sin creer que valió la pena mantener las esperanzas intactas y que lo que parecía lejano, casi imposible, se cumplió en un año, tras la gestión intensa de la intendente Fernanda Antonijevic, que desde el 2015 expresó la prioridad de revivir la obra del Jardín perteneciente a la Unidad Académica de la Escuela Normal Superior “Marcos Sastre”.

“Hoy le damos la bienvenida a todos nuestros chiquitos, también a las familias y a las autoridades que sin ellas nosotras no hubiéramos podido llegar a este día. Es mi profundo agradecimiento. En primer lugar voy a agradecer a mis compañeras, las número uno, las primeras a las que tengo que agradecer porque entre todas hicimos que este día llegue, trabajamos siempre unidas, juntas, con buena predisposición para todo, contentas, por ahí con angustia, pero todo tenía que ver con los momentos que estábamos pasando. Nos sentimos muy acompañadas, somos un grupo de compañeras que trabajamos con un mismo objetivo” contó emocionada la directora Adriana Marchesani, que continúo el discurso manifestando “en segundo lugar quiero agradecer mucho a la gestión de nuestra intendente porque la verdad que estamos acostumbrados a escuchar que nos digan cosas que no se cumplen, en nuestro caso no podemos decir que ocurrió eso. Desde un primer momento Fernanda nos dijo que desde el lugar en el que esté iba a ser todo lo posible para que el jardín se finalice, y así fue. A partir de ahí el acompañamiento fue intenso en todo momento, por teléfono, mensajes, y a cualquier hora, eso que faltaba, sentimos que siempre estuvieron caminando a nuestro lado.”

Después de darle la bienvenida al jardín y estrenar e izar las banderas en el patio junto a los niños, Fernanda Antonijevic, acompañada por el secretario Martín Genoud; el secretario de cultura, turismo, educación y deporte Marcos Barlatay y el presidente del Honorable Concejo Deliberante Martín Cardenas, expresó: “Quiero agradecer la paciencia de las maestras que todos estos años estuvieron en un cuartito chiquito compartido por directoras, auxiliares, cocinera; a los chicos que pasaron por un montón de dificultades edilicias que con su esfuerzo se fueron superando. A los funcionarios no se nos agradece estamos para gestionar, para cambiar la vida de las personas cada uno de los días que nos toque estar en la gestión. Quiero agradecer a nuestra gobernadora que a nosotros mismos nos renovó la esperanza cuando hace un año nos llamó y nos dijo que se reinicia la construcción del jardín, esta obra nos sirve para renovar las esperanzas para un Baradero mejor. Ahora a disfrutar el jardincito.”

Ya no hay techos llovidos ni frío en las aulas. No hay espacios reducidos y baños precarios. Ahora hay aulas renovadas con sus propios baños, la calefacción necesaria para el invierno, un inmenso patio para correr y jugar. Ahora cada docente tiene su lugar. Ahora está lo que siempre anhelaron las maestras, los padres y fundamentalmente los niños. Ahora hay esperanzas.

Prensa y Comunicación