¿Qué se vota este año en el Provincia?

En las elecciones de medio término, se designarán diputados y senadores nacionales por cada provincia, así como legisladores de ambas cámaras legislativas de la Provincia de Buenos Aires. Las candidaturas de cada partido se dirimirán en las PASO el 13 de agosto próximo, en tanto las elecciones generales, serán el 22 de octubre de este año. Informe de El Pergaminense

En esta elección, la provincia de Buenos Aires deberá renovar tres Senadores nacionales, cuyas candidaturas junto a las de las otras categorías (diputados nacionales, legisladores bonaerenses, y concejales), cada partido dirimirá internamente en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el próximo 13 de agosto.

Senadores nacionales: 3

El Senado nacional está compuesto por tres representantes de cada provincia, que los elige cada seis años. En 2017 la provincia de Buenos Aires define a los representantes que enviará al Senado de la Nación porque se vence el mandato de los elegidos en 2011: Juan Manuel Abal Medina (FPV), Laura Leguizamón (FPV) y Jaime Linares (GEN).

¿Los posibles reemplazantes? El ministro de Educación Esteban Bullrich encabezaría la nómina de Cambiemos, mientras que Margarita Stolbizer (no puede reelegir como diputada por el estatuto de su partido) integraría la boleta del Frente Renovador tras su alianza con Sergio Massa.

En el Frente para la Victoria la danza de nombres va desde la ex Presidenta Cristina Kirchner a su ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, pasando por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, que representa una posición cercana a la ex mandataria. En un escenario de un electorado dividido en tercios, cada fuerza política colocaría un senador.

Diputados nacionales: 35

Como los diputados se eligen por población, Buenos Aires es la provincia que más legisladores tiene en la cámara baja. En 2017, se renuevan 35 de esas bancas. El Frente Renovador pone en juego 12 (13 si se considera la de Margarita Stolbizer), entre ellas la del líder Sergio Massa, y de otras figuras importantes como Felipe Solá y el secretario general de la CGT Héctor Dáer. Sería complicado que el massismo logre retener todos esos puestos.

En cambio, El Frente para la Victoria según las encuestas, tiene todo para ganar, ya que debe renovar sólo 11 diputaciones, entre ellos hay nombres como los de Diana Conti, Carlos Kunkel y Juliana Di Tullio.

La situación de Cambiemos es más liviana. También tiene todo para ganar, porque solo renueva tres espacios, de los cuales dos son de los radicales, Ricardo Alfonsín y “Cachi” Gutiérrez. En tanto el ex intendente de Almirante Brown Darío Giustozzi, junto a otros dos legisladores que armaron su propio bloque, es posible que deban despedirse de la cámara baja.

Senadores y Diputados provinciales:

La provincia se divide en ocho secciones electorales: cuatro de ellas renuevan senadores (primera, cuarta, quinta y séptima) y en las restante cuatro se eligen diputados (segunda, tercera, sexta y octava)

La legislatura de la provincia de Buenos Aires deberá renovar 46 de sus 92 diputados y 23 de sus 46 senadores en los comicios legislativos de octubre próximo, que representan a las ocho secciones electorales.

Las distintas vertientes del peronismo renovarán 19 escaños en Diputados y 10 en el Senado; el Frente Renovador 11 diputados y 9 senadores; Cambiemos 9 legisladores en la Cámara baja y 3 en la alta; el GEN un senador y 4 diputados; y tres diputados que poseen unibloques, entre ellos la izquierda.

En la primera sección electoral, que comprende 23 distritos del norte y oeste del Conurbano bonaerense, se eligen 8 senadores. Hoy, 3 integran el massismo y 5 las distintas vertientes del justicialismo.

En la segunda sección electoral, comprendida por los 15 distritos del norte de la provincia, se votan 11 diputados.

Actualmente, el macrismo tiene a 3 de ellos; 3 la fuerza que lidera Sergio Massa; 4 el PJ y uno la fuerza que lidera Margarita Stolbizer.

En la tercera sección electoral, compuesta por 19 distritos de la zona sur del conurbano bonaerense, se eligen 18 diputados. hoy, dos de ellos son del oficialismo; 3 del massismo; 9 del peronismo; uno del GEN; y 3 de unibloques.

En la cuarta sección electoral, compuesta por 19 distritos del noroeste provincial, se votan 7 senadores. En la actualidad, dos de esos parlamentarios corresponden al Frente Renovador, dos a Cambiemos, uno al GEN y dos al peronismo.

En la quinta sección electoral, compuesta por 23 distritos del este bonaerense, se eligen 5 senadores. Tres de ellos integran la bancada massista, uno la peronista, y uno está en Cambiemos.

Acerca de la sexta sección electoral, compuesta por los 22 distritos del sur provincial, se eligen 11 diputados.

En la actualidad, 3 pertenecen al bloque oficial, 3 al Frente Renovador, 4 al peronismo y uno al GEN.

En la séptima sección electoral, que comprende a ocho distritos del centro bonaerense, se eligen 3 senadores: dos de ellos se encolumnan hoy en el peronismo y uno en el massismo.

En la octava sección electoral, que corresponde al partido de La Plata, se votan 6 diputados: dos son del massismo, uno de Cambiemos, dos del peronismo y otro del GEN.

Entre las figuras que culminan sus mandatos en la Cámara alta se encuentran el titular del bloque del Frente Renovador, Jorge D´Onofrio y el cuñado de Sergio Massa, Sebastián Galmarini; la esposa de Martín Sabbatella y referente bonaerense de Nuevo Encuentro, Mónica Macha; y Roque Cariglino, hermano de Jesús, ex intendente de Malvinas Argentinas.

También, el presidente del bloque de Cambiemos, Roberto Costa; el ex intendente de Carlos Casares, Omar Foglia; y los hombres de Julián Domínguez, Patricio García y Manuel Elías.

En tanto, en la Cámara baja finalizan sus mandatos la esposa del histórico dirigente peronista Osvaldo Mércuri, María Helena Torresi; los platenses Juan Amondarain y Jorge Sarghini, ex ministro de Economía; los ex intendentes de Quilmes, Sergio Villordo; de Berazategui, Juan José Mussi; y de Presidente Perón, Aníbal Regueiro.

De igual modo, finalizan Karina Nazábal, esposa del ex intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez; Evangelina Ramírez, mujer del ex jefe comunal de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez; y Alicia Sánchez, esposa del dirigente Luis D´Elía.

Otros diputados históricos a quienes se les vence el mandato son el randazzista Marcelo Feliú y el referente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro. (InfoGEI)Jd