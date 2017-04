Ramos: “Baradero necesita un cambio en muchas de las políticas que se están dando”

Juan Ramos es un joven peronista que fue funcionario de la gestión de Aldo Carossi y actualmente está trabajando con un grupo para generar una alternativa dentro del justicialismo.

Se lo ve a diario en diferentes barrios asistiendo en lo social y nunca dejó de militar a pesar de la derrota electoral.

Si bien considera que debe haber una renovación, sostiene que Aldo Carossi es una persona con mucho consenso y que hizo mucho por Baradero. Reconoce que si bien no son parte activa apoyan el proyecto en el que están trabajando ex funcionarios como Diego Gallardo y Leonardo Peris.

Con una dialéctica elevada y muy crítico de la gestión de Antonijevic, este nuevo cuadro político habló con BTI;

¿Están trabajando dentro de una nueva agrupación?

“Nosotros somos un grupo de jóvenes y de personas de diferentes edades que vienen trabajando fuertemente en lo social, desde principio del 2016 prácticamente, con charlas informativas, con charlas de formación académica, política y sociales, también con actividades barriales que más allá de un fin político primero tiene un fin objetivo que es el desarrollo de la ciudad y cumplir metas a largo plazo para tener una ciudad un poquito mejor cada día, que es lo que todo soñamos los que trabajamos en esto, tener un Baradero mejor, un Baradero con más inclusión, con más oportunidades y con más igualdad para las generaciones presentes y las que vienen mañana que hoy por hoy vemos que la ciudad no logra contener a la población actual, sino que carece de un estructura para contener a la población que va a surgir o va aparecer en nuestra ciudad en los próximos años, ya sea fuentes de trabajo, ya sea estructura edilicia, ya sea estructura urbana o estructura en materia de servicios, entonces me parece que es un debate y una estructura de desarrollo que se debe plantear en nuestra ciudad con carácter urgente porque la sociedad crece mucho más rápido de lo que crece el estado”.

¿Y qué quiere Baradero?

“Yo creo que la sociedad de Baradero hoy quiere una ciudad con más trabajo, con más seguridad, con más igualdad, con menos pobreza, con menos desigualdades y eso se genera realmente no en un año, sino con un trabajo que conlleve mucho más tiempo”.

¿Pero vos no te opusiste a la instalación de una metalúrgica que le da trabajo a 40 personas?

“Yo solo dije que debía cumplirse la ordenanza, que había propuesto el actual gobierno y hacer lo que dice la misma, no me opuse a ninguna instalación, sí la ordenanza lo permite bienvenido sea, si la ordenanza lo prohíbe habla que hacerla cumplir. En todo caso hay que reveer previendo las fuentes de trabajo, pero no violarla”.

¿Están trabajando y recorriendo mucho en los barrios?

“Nosotros estamos trabajando si bien a nivel social puertas afuera, también puertas adentro en cuanto a las internas dentro de nuestro grupo y si habrá una representación lo decidirá la mayoría de los compañeros. Siempre vamos por dentro del peronismo, queremos la unidad del peronismo, no la extracción, entendemos que hay que tener unidad para que haya una conducción a largo plazo y generar un consenso y un proyecto que represente a la ciudadanía de Baradero con actores diversos porque la sociedad no es homogénea es heterogénea y entonces también entendemos que la representación política tiene que ser heterogénea y tiene que contener a todo el campo expresivo que contiene la sociedad- porque no toda la sociedad tiene el mismo pensamiento lógico-, pero hay que ser lo suficientemente maduro para construir una alternativa política que sea representativa de la población de Baradero, no solamente dedicarse al bi partidismo, yo creo que hay una pluralidad de ideas que tiene que ser concebida en la propuesta electoral”.

¿Quiénes te acompañan?

“Estamos trabajando con un montón de jóvenes entre ellos Sebastián Díaz, Raúl Genoud, Romina Chena, un montón de jóvenes que trabajan y que todos los días vienen, colaboran y salen a caminar las calles de la ciudad para conocer la problemática que tienen los vecinos y que están trabajando porque también entienden que Baradero necesita un cambio en muchas de las políticas que se están dando en materia de desarrollo de la ciudad”.

¿Aldo Carossi es el candidato de este grupo o presentan una alternativa diferente al carossismo?

“Yo creo que Aldo tiene una representación muy grande en muchos sectores de la sociedad, es una persona que ha tenido una gestión a lo largo del tiempo, que ha generado muchos logros para la ciudad de Baradero, hoy es el presidente del partido Justicialista y yo creo que los compañeros van a decidir si va a ser candidato o no. Yo creo que hoy el peronismo tiene que hacer un debate para lograr la unidad y es la base de una construcción a futuro si logramos la unidad social, la unidad política que hoy necesita la sociedad- porque la sociedad necesita que se le trasmita calma, que se les transmita una propuesta coherente en el tiempo, con un proyecto realmente coherente a largo plazo y que realmente solucione estructuralmente los problemas que hoy tiene la ciudadanía”.

¿Pero si eso no se da irían a una interna en las PASO?

“Si no se llega a un consenso y se debe ir a una interna se va a hacer, pero primero vamos a trabajar por la unidad del peronismo”.

¿Cómo ves Baradero?

“Hoy en la ciudad se ve una ola de desocupación, ola de inseguridad, robos, arrebatos y eso antes no se veía”.

Ustedes gobernaron 24 años, pero sin embargo Baradero está así por culpa de los dos años de gestión de Antonijevic ; ¿No te parece bastante ilógico y poco creíble?

“Nosotros trabajamos primeros por Baradero que es la ciudad en la que vivimos y la que queremos vivir mejor cada día y hoy sentimos que no vivimos bien, sentimos que no hay oportunidades para los jóvenes, sentimos que no hay trabajo, sentimos que hay mucha inseguridad en la ciudad, seguramente habrá problemas que vienen de arrastre, hay muchos problemas que son nuevos, hay muchas situaciones que se están viviendo que antes no existían y obviamente que lo que está mal, está mal y no lo vamos a esconder debajo de la alfombra hay que asumir las responsabilidades- todos tenemos que asumir las responsabilidades- y eso es la madurez política en una sociedad democrática asumir lo que está mal, modificarlo. Porque uno tiene que saber ¿Por qué quiere ser gobierno? para hacer lo que no se ha hecho, para arreglar lo que hizo mal y para hacer lo que falta hacer.”