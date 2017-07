Ramos: “Baradero se convirtió en un expulsor de sus hijos”

El joven militante Juan Ramos, quien trabajó como funcionario dentro de la gestión de Aldo Carossi, participará de estas elecciones dentro del espacio Cumplir que lleva como candidato a Senador al ex Ministro del Interior Florencio Randazzo.

Ramos junto al grupo que lo acompaña, decidió apartarse del carossismo y el kirchnerismo e irá a internas con el Movimiento Evita, lista encabezada por otro joven, Santiago Erroz.

Juan, en una entrevista realizada por FM Diferente, habló de su proyecto y la mirada que tiene sobre el Baradero actual;

¿Cómo es el nombre del espacio?

“Nuestro espacio se denomina “Cumplir” en alusión al slogan de campaña y por eso no hemos acoplado a ese nombre para cumplir con Baradero y en cuanto al único que estuvo en la gestión anterior fui yo, el resto ninguno fue funcionario, ni mucho menos.

Hay un gran grupo humano atrás y un gran grupo de trabajo que acompaña este proyecto y entiende que es una alternativa no solamente de cara al 2017, sino a largo plazo a las necesidades que hoy tiene nuestra ciudad”.

¿Por qué te alejaste del carossismo?

“Primero porque es toda gente nueva en cuanto a su participación política, que entiende que otro Baradero puede desarrollarse, puede plasmarse, proyectarse y partir de todas esas intenciones que se van haciendo realidad a medida que uno va trabajando y acompañando a la gente entendíamos que Florencio es un excelente candidato para representarnos en el Senado de la Nación, si llegaría a ser elegido como senador por su impronta y porque fue un tipo que no tuvo miedo de actuar, se enfrentó con lo que en su momento fue la Policía Federal para poder modificar el sistema de DNI, de pasaportes, generó una alternativa con los trenes enfrentándose también al sindicato ferroviario y al sindicato de camioneros y generó una alternativa en cuanto a hacer funcionar un ministerio que hasta ese momento era un lugar oscuro como el Ministerio del Interior”.

¿El kirchnerismo creó las PASO para resolver las internas y hoy va por afuera, qué opinas?

“Nosotros entendemos que hoy la alternancia y lo que es dirimir las cuestiones políticas dentro de unas PASO era lo que garantizaba la democracia y bueno nosotros permanecimos en el espacio y tal vez los otros sectores no decidieron dar la contienda dentro de las PASO que es una ley sancionada por el propio proyecto político el cual vos estabas mencionado, nosotros nos quedamos dentro del justicialismo, yo estoy afiliado al justicialismo desde que tengo 18 o 19 años y me quede con la lista 2 que siempre nos ha representado a nosotros los que nos sentimos representados por una ideología y por un sentimiento como es ser peronista en mi caso”.

¿Por qué crees que el kirchnerismo pareciera que no acepta el descenso?

“La verdad que no esta claro, no lo entiendo, yo creo que esas acciones no favorecen en nada, no favorecen unidad ni mucho menos, sino que fracturan aún más las diferencias que tenemos como sociedad que lamentablemente son muchas, hoy la gente necesita una sociedad unida, necesita propuestas y consensos, existen las disidencias y tienen que existir porque es lógico que así sea en una sociedad democrática, pero lo importante es que los puntos de coincidencias y de encuentro tienen que ser para la construcción del interés común de la ciudadanía, no puede haber más diferencias que puntos de unión en una sociedad que intenta superar crisis económica o crisis coyunturales sociales que estamos viendo en estos días no solamente a nivel nacional sino a nivel local como en Baradero”.

¿Tanto se diferencian del Movimiento Evita que no pudieron presentar una sola lista?

“Quizás tenemos diferencias menores tal vez, pero seguramente la gente del Movimiento Evita tiene muchas ganas de hacer y lo bueno es que fortalece un espacio democrático y ojala que estas actitudes se repliquen en el resto de los partidos, porque uno le da a la ciudadanía la posibilidad de elegir entre una gran alternativa de candidatos los que mejor lo represente y ojala esto sea fructífero de cara al futuro, porque demuestra que como sociedad estamos madurando un poquito”.

¿Cómo ves a Baradero?

“La gente te plantea que su principal problema es como llega al fin del día, al fin de semana o a fin de mes, la realidad que la población no esta mirando muy interesadamente este proceso electoral, esta pensando en como va a comer, cual es el presente que tiene en Baradero y cual es el futuro inmediato, porque hoy la realidad es que el tipo que pierde el laburo tiene muy pocas posibilidades de encontrar un trabajo de calidad en Baradero y Baradero se convirtió en un expulsor de sus hijos”.

¿Por último describinos quienes te acompañan en la lista?

“Me acompaña en segundo lugar Valeria Murias que es un excelente profesional, medica, que ahora también tiene una visión de trabajar por Baradero, muy comprometida con la realidad que vivimos día a día en la ciudad. En tercer lugar Raúl Toti Genoud que es un trabajador, un hombre de familia, un militante de hace muchos años que nos acompaña y es un placer para mí que forme parte de este equipo. En cuarto lugar Romina Chena profesora de historia, una amiga personal que siempre ha trabajado ella su familia recorriendo los barrios de la estación, de villa Cristina. En quinto lugar Lucas Ricardo Morales que es hijo del recordado Ricardo oriundo de Portela, se formó en una familia de trabajo y la verdad que entiende que su Portela ya no es lo lindo y ordenado que había dejado su padre y nosotros queremos acompañarlos en esta propuesta, porque entendemos que Portela es parte de Baradero y queremos que se gobierne también para las delegaciones. En sexto lugar Cristina Pascuali que es una martillera y corredora pública que nos viene acompañando hace un tiempo. En séptimo lugar un viejo y conocido de Baradero como es Guillermo Sevegnani, no solamente que esta más que convencido sino que se a puesto la campaña al hombro y trabaja muchísimo y es un gran amigo y nosotros lo apreciamos mucho. En cuanto a los Consejeros escolares Leonardo Giles va en primer lugar, comerciante, trabaja en el consejo al igual que la segunda Consejera María Inés Lastre que conocen la necesidades que tienen las escuelas de Baradero y los problemas de los docentes porque lo atienden todos los días.”